Un sujeto fue detenido en Ecatepec, Estado de México, luego de prenderle fuego a una unidad del Mexibús exclusivo para mujeres, en la colonia Santa María Chiconautla, con pasajeras abordo.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, los hechos ocurrieron la noche del pasado martes luego de que un hombre se acercara a la unidad de transporte que estaba parada en la estación, sobre avenida de las Flores.

El sujeto roció gasolina sobre el Mexibús, con número económico 102, enseguida le prendió fuego con un encendedor y corrió del sitio.

Tras el flamazo, el conductor arrancó el transporte para evitar que las llamas se expandieran y metros más adelante "logró apagar el fuego y evacuar a los pasajeros, evitando una tragedia", se menciona en el comunicado.

"¡Agárralo, agárralo! ¡Se va a escapar!", se escucha a varias personas gritar mientras correteaban al hombre de la chamarra azul, según videos difundidos en redes sociales.

Finalmente, los testigos le dieron alcance. Entre golpes, el sujeto cayó al piso frente a una tienda de conveniencia.

Una patrulla de proximidad de Ecatepec se percató de los hechos por lo que intervino. Los testigos reportaron a los oficiales que el hombre había rociado gasolina al Mexibús rosa.

Las imágenes también muestran cómo las pasajeras, visiblemente desesperadas, con ayuda de vecinos lograron bajar de la unidad en medio del humo que salía.

El hombre fue aprehendido y puesto a disposición del Ministerio Público donde se le inició una carpeta de investigación por "su probable participación en el delito de daño en los bienes, en perjuicio de la empresa Transporte Transmasivo S. A. de C. V."