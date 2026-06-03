El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) emitió una alerta a los pasajeros que tienen vuelos programados este martes, debido a la posible presencia de manifestaciones en los alrededores de las terminales aéreas, situación que podría afectar los tiempos de llegada y acceso al aeropuerto.

A través de sus canales oficiales, el AICM recomendó a los viajeros adelantar su llegada al aeropuerto y, en la medida de lo posible, acudir únicamente con los acompañantes indispensables para evitar contratiempos.

“Si tienes un vuelo programado para hoy, te recomendamos adelantar tu llegada al aeropuerto y, en lo posible, asistir solo con los acompañantes necesarios. Se ha anunciado la posible presencia de manifestaciones en los alrededores del AICM, que afectarían tu arribo a las terminales”, informó la terminal aérea.

Manifestaciones podrían complicar el acceso al AICM

La advertencia se produce en medio de diversas movilizaciones y protestas que han afectado la movilidad en distintos puntos de la Ciudad de México durante las últimas semanas.

Ante este escenario, las autoridades aeroportuarias pidieron a los pasajeros considerar tiempos adicionales de traslado para evitar perder sus vuelos, especialmente durante las horas de mayor afluencia vehicular.

Accidente en puente peatonal genera preocupación

La alerta del aeropuerto llega apenas un día después de que una automovilista resultara afectada por el desprendimiento de una techumbre de un puente peatonal ubicado en las inmediaciones del AICM.

El incidente ocurrió el pasado 2 de junio y provocó preocupación entre usuarios y automovilistas que transitan diariamente por la zona. Aunque las autoridades realizaron labores de atención tras el accidente, el hecho ha puesto nuevamente bajo la lupa las condiciones de infraestructura en los accesos al principal aeropuerto del país.

Mundial 2026 se acerca y crece la atención sobre la infraestructura

La situación ocurre a menos de 10 días del inicio de la Copa Mundial de Futbol 2026, torneo que tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá.

Debido a que la Ciudad de México será uno de los principales puntos de llegada para miles de aficionados nacionales y extranjeros, cualquier afectación en la movilidad, accesos viales o infraestructura aeroportuaria genera especial atención de cara al evento deportivo más importante del planeta.

Por ahora, el AICM mantiene el llamado a los pasajeros para mantenerse atentos a los avisos oficiales y planificar con anticipación sus traslados hacia las terminales.