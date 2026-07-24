Protección Civil (PC) de Venezuela desmintió este jueves el reciente reporte del hallazgo de sobrevivientes en La Guaira, el estado más afectado por los recientes terremotos, luego de que circularan en redes sociales versiones sobre personas con vida, a un mes del doble terremoto del 24 de junio.

"La información difundida durante la madrugada de este 23 de julio, referente a presuntos rescates de sobrevivientes en la estructura OPP26 del estado La Guaira, son falsos", indicó PC en un comunicado difundido por el Ministerio de Comunicación en Telegram.

Asimismo, la institución añadió que cualquier información sobre el desarrollo de operaciones relacionadas con el terremoto será "comunicada de manera oportuna, transparente y exclusiva a través de los medios y voceros oficiales".

Por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela llamó a la "responsabilidad en el manejo de la información, especialmente en situaciones de emergencia", luego de que circularan "mensajes que presentaban como un hecho confirmado el supuesto hallazgo de sobrevivientes".

"Este episodio recuerda la importancia de distinguir entre una alerta operativa, una hipótesis en proceso de verificación y un hecho confirmado. Compartir rumores o especulaciones como si fueran información genera falsas expectativas, profundiza el dolor de las familias y afecta el trabajo de quienes permanecen en el terreno", manifestó el SNTP en su cuenta en X.

En la madrugada de este jueves, varias personas reportaron que había indicios de vida en el complejo residencial OPP26 en La Guaira, durante transmisiones en vivo en TikTok, aunque ninguna autoridad gubernamental lo confirmó públicamente.

Miles de usuarios estuvieron conectados a estas transmisiones, que mostraban a una multitud de personas, entre ellos funcionarios de la Policía Nacional y grupos de rescate.

La última persona rescatada en Venezuela fue el vigilante Hernán Gil el pasado 2 de julio, tras ocho días bajo los escombros, según informó el equipo de las Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación de Desastres (UNDAC).

Al menos 5,398 personas han fallecido tras los recientes terremotos de Venezuela, mientras el número de heridos se mantiene en 16,740, según cifras oficiales.

El Gobierno de Venezuela convocó este jueves a familiares que aún no han encontrado a sus niños y adolescentes, tras el doble terremoto, a que se realicen pruebas de verificación para identificar 38 cuerpos que se mantienen en la morgue habilitada en el puerto de La Guaira.