La práctica de los “pinchazos” en el transporte público sigue cobrando víctimas. Esta vez, un joven alzó la voz tras vivir esta agresión en el Metrobús, alertando sobre el aumento de casos en la Ciudad de México.

Luis, bajo el usuario de @luishf_5112 en ‘X’ (Twitter), relató a detalle la experiencia que vivió el pasado martes en la estación Etiopia, mientras transbordaba a la Línea 2 del Metrobús, que recorre la ruta Tepalcates - Tacubaya.

“Me tocó ser víctima de los pinchazos en el metro. No pensaba, no me sentía listo para compartir mi experiencia, pero me siento obligado” , dijo.

Pinchazos en transporte de CDMX, ¿cómo es el modus operandi?

El joven afectado destacó que el incidente ocurrió poco después de abordar el Metrobús en la estación Etiopía, alrededor de las 16:10 horas, donde sintió un piquete en el costado izquierdo de la espalda.

“No le di importancia, digo, en el metro o Metrobús, es muy usual que entre empujones y tal, pues hay algún golpe” , explicó.

Sin embargo, notó que un sujeto estaba pegado a su espalda con el celular en la mano. Poco después, comenzó a sentir mareos, taquicardia, sudor excesivo y pérdida de fuerza.

“Me volteé y veo a este tipo al que le tomé foto, ahorita se las se las comparto. Lo veo pegado a mi espalda con su celular” , señaló.

🗣️ Joven denuncia en redes sociales cómo fue víctima de los "pinchazos" en el Metrobús, a través de su cuenta de TikTok indicó que todo ocurrió en la estación Etiopía e incluso le tomó fotografía al sujeto que lo agredió



📽️: @luishf_5112 pic.twitter.com/SDvhGivAc3 — adn40 (@adn40) May 13, 2025

Joven acusa mala atención médica para víctimas de "pinchazos"

En su relató, que tiene una duración de siete minutos, Luis detalló que, tras sentir los malestares se bajó algunas estaciones adelante y solicitó ayuda de un policía de la estación y ahí esperó a que pasaran las molestias, ya que “tenía prisa de llegar a clase”.

Tras el incidente, el joven decidió denunciar el hecho al día siguiente en la Fiscalía de la Unidad de Investigación ubicada en la alcaldía Benito Juárez.

Sin embargo, asegura que su experiencia en el Centro de Especialidad de Toxicología del IMSS Bienestar fue negativa.

“La peor experiencia que he tenido en mi vida (…) una cochinada de enfermeras”, relató, criticando el procedimiento para la toma de muestras de sangre.

“Perdón que lo diga, sé que están haciendo su trabajo, no sé si es falta de material médico, no sé” , recalcó.

Denuncia cifras reales de "pinchazos" en el transporte público

En el mismo centro donde el joven estaba siendo atendido, explicó que coincidió con otras cinco víctimas en un solo día, y cuestionó las cifras oficiales que reportan solo 41 casos.

“Eso no es cierto porque del mismo personal de toxicología comentaron que estaban llegando entre cuatro y cinco casos diarios y esto ya lleva aproximadamente un mes” , afirmó.

Además, señaló que ninguna de las víctimas fue asaltada, planteando la duda sobre el propósito de estos ataques.

“No sé qué pretendan con los pinchazos... ¿nos están probando una nueva sustancia o una nueva modalidad para delinquir?” , señaló.

Finalmente, el joven compartió consejos para las personas que hagan uso de cualquier transporte público.

“Yo sí sentí el pinchazo… si me volviera a pasar, luego luego diría: ‘¡Hey, me picaste!’, para hacer ruido y que no quede impune”.

También recomendó optar por viajar sentado o cerca de una pared y, si el transporte está lleno, evitarlo en la medida de lo posible.

“Pensaba que era una mentira, que era histeria colectiva, pero pues ya que le pasa a uno se da cuenta que sí es algo real y mucho más común de lo que se dice” , concluyó.