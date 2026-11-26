Adamari López sorprendió a sus seguidores al compartir los resultados del tratamiento médico que comenzó para bajar de peso; la conductora puertorriqueña publicó un video en el que mostró que uno de sus pantalones ya le queda demasiado grande, una situación que resumió con una frase que rápidamente generó comentarios: “El pantalón se me cae”, dijo.

La presentadora de 55 años explicó que está utilizando inyecciones para perder peso y que ha notado una reducción considerable en las últimas semanas. También dejó claro que este proceso lo realiza con supervisión médica y que está satisfecha con los resultados que ha conseguido hasta ahora.

“Ustedes saben que me estoy inyectando y me he bajado bastantito de peso, que me encanta y que era exactamente lo que estaba buscando”, comentó en un video compartido en Facebook.

En dicho clip, Adamari mostró el outfit que iba a usar ese día, pero explicó que tuvo un problema al intentar ponerse el pantalón ya que le quedaba demasiado holgado.

“Yo aquí poniéndome este outfit que me encantó, pero cuando me fui a poner el pantalón se me cae el pantalón. Miren, por favor, todo lo que me sobra del pantalón”, expresó.

La publicación generó comentarios de sus seguidores, algunos de ellos preocupados por el uso de inyecciones para adelgazar. Ante las inquietudes, Adamari respondió que está cuidando su salud y que el tratamiento se realiza con supervisión médica.

¿Qué tratamiento está usando Adamari López para bajar de peso?

Adamari López inició un tratamiento médico relacionado con los medicamentos de la familia GLP-1, bajo el acompañamiento del doctor Darilo Chirino. La conductora dio a conocer esta decisión de bajar de peso a principios de noviembre de 2026, cuando explicó que tenía como objetivo perder algunas libras.

¿Qué son los medicamentos GLP-1 que mencionó el médico de Adamari López?

Los medicamentos conocidos como GLP-1 forman parte de un grupo de tratamientos que actúan sobre mecanismos hormonales relacionados con el control de la glucosa, el apetito y la saciedad.

De acuerdo con MedlinePlus, el GLP-1 es una hormona que participa en la regulación del azúcar en la sangre y en la sensación de estar satisfecho después de comer. Algunos medicamentos imitan su acción y ayudan a que las personas sientan menos hambre o se llenen más rápido.