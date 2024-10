La salud de l rey Carlos III se ha mantenido en la atención mediática luego de que a inicios de año se reportara que fue diagnosticado con cáncer. Previo a su gira real por Australia y Samoa, el monarca canceló su asistencia a la reunión sobre el clima COP29 en Azerbaiyán el próximo mes, lo que ha levantado las alarmas en Reino Unido por un posible empeoramiento de su salud.

Pero, ¿qué sucedió? ¿empeoró su salud? Lo que se sabe es que Carlos no asistirá al foro climático, que tendrá lugar en Bakú, Azerbaiyán entre el 11 y 12 de noviembre por cuestiones de lejanía y posibles riesgos a su salud.

“El Rey no irá a la COP. El gobierno no le ha pedido que asista al evento y también tiene en cuenta sus propios compromisos tras la próxima gira de otoño”, dijo una fuente al medio The Mirror.

Si bien el Palacio de Buckingham no hizo mayores comentarios en el comunicado de la cancelación, se informó que el rey no asistirá por consejo de los ministros del gobierno, que consideran que pasará mucho tiempo fuera de casa y hará viajes largos, lo que puede complicar su estado de salud.

LEE MÁS: Aseguran que Kate Middleton y príncipe William preparan duro golpe contra Meghan y Harry

La cancelación de su compromiso preocupó al Reino Unido debido a que se creyó que su estado de salud había empeorado, hasta el punto de esperar un comunicado contundente en el que se hablara su abdicación al trono e incluso su muerte.

En redes sociales, sin información oficial o confirmada, se comenta que los planes de su funeral ya iniciaron y se están poniendo en marcha con el Protocolo Puente de Londres, tal y como sucedió con la reina Isabel II meses antes de su fallecimiento.

Carlos III suspende su tratamiento contra el cáncer

Recientemente se comunicó que el monarca iba a suspender su tratamiento contra el cáncer durante 11 días mientras participa en la gira real por Australia. Según se informó, los doctores autorizaron la suspensión del tratamiento durante el tiempo que visita lugares como Sydney y Canberra a partir del 18 de octubre 2024.

Una vez que regrese al Reino Unido, el rey deberá retomar el tratamiento. Se espera que tome un descanso en su casa privada en Birkhall, Escocia.

En febrero de 2024, el Palacio de Buckingham anunció que Su Majestad había sido diagnosticado con “una forma de cáncer”, por lo que sería sometido a un “programa de tratamientos regulares”.

A través de un comunicado se informó: “Durante la reciente intervención hospitalaria del rey por agrandamiento benigno de próstata, se detectó un problema aparte. Pruebas diagnósticas posteriores identificaron una forma de cáncer. Su Majestad ha comenzado hoy un programa de tratamientos regulares, durante el cual los médicos le han aconsejado posponer sus obligaciones de cara al público”.

Casi a la par, la princesa Kate Middleton anunció que ella también había sido diagnosticada con cáncer y que se encontraba en “tratamiento preventivo”. Ambos comunicados se hicieron mientras la familia real atravesaba un complicado momento en su popularidad y credibilidad ante los británicos, en especial porque no se supo nada de Kate desde diciembre de 2023.