Belinda sorprendió a sus seguidores al revelar que próximamente podrán verla en la pantalla chica como Florence Cassez, en una nueva serie de Prime Video, inspirada en uno de los casos judiciales más polémicos de México. El anuncio colocó nuevamente bajo los reflectores una historia que durante años provocó controversia en México y Francia: la detención de Cassez e Israel Vallarta, las acusaciones de secuestro, el famoso operativo transmitido por televisión y las irregularidades que terminaron siendo determinantes para la liberación de la ciudadana francesa.

A través de un mensaje en su cuenta oficial de Instagram, Belinda dio a conocer que su próximo proyecto y reto profesional se tratará de darle vida a Florence Cassez. “Muy pronto cumpliré uno de los sueños más importantes de mi carrera: interpretar a Florence Cassez en una miniserie inspirada en uno de los casos más impactantes de las últimas décadas, una historia real que conmocionó a toda un nación y trascendió fronteras”, escribió la cantante.

Añadió: “Es una historia compleja, profundamente humana y llena de matices, que merece ser contada con sensibilidad, honestidad y respeto. Desde el primer día he puesto todo mi corazón en este proyecto y espero que, cuando llegue le momento, pueda conmoverlos tanto como nos ha conmovido a nosotros crearla”.

De acuerdo con la información revelada, la producción todavía no tiene una fecha definitiva de estreno, aunque se especula que podría llegar a Prime Video entre 2027 y 2028.

Pero, ¿quién es Florence Cassez, por qué fue detenida en México y qué ocurrió realmente en uno de los procesos judiciales que más controversia generaron en el país?

¿Quién es Florence Cassez?

Florence Marie Louise Cassez Crépin es una ciudadana francesa que fue detenida en México en diciembre de 2005 (cuando tenía 31 años), junto con Israel Vallarta, quien era entonces su pareja. Las autoridades mexicanas señalaron que ambos estaban relacionados con una organización de secuestradores conocida como Los Zodiaco. Sin embargo, la detención quedó marcada por una enorme controversia debido a la forma en que fue presentada ante las cámaras de televisión.

Florence Cassez nació en Lille, Francia, el 17 de noviembre de 1974, por lo que actualmente tiene 51 años.

¿Por qué fue tan polémico el caso de Florence Cassez?

El 9 de diciembre de 2005 las autoridades presentaron ante medios de comunicación imágenes de lo que aparentaba ser un operativo realizado en tiempo real contra una banda de secuestradores.

Posteriormente, se reconoció que la escena había sido recreada para televisión, lo que provocó cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades y sobre la manera en que Cassez y Vallarta fueron presentados públicamente como responsables de delitos antes de que concluyera el proceso judicial. El caso llegó a involucrar a la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI), encabezada por Genaro García Luna.

¿Florence Cassez fue declarada culpable?

Cassez fue acusada y condenada en 2007 a 60 años de prisión, por delitos de secuestro, delincuencia organizada y posesión ilegal de armas de uso exclusivo del ejército mexicano.

No obstante, la discusión no se centró únicamente en determinar si existían acusaciones en su contra, sino también, en las irregularidades que rodearon su detención. Por tales anomalías, la Suprema Corte ordenó su liberación en 2013.

Florence salió de prisión el 23 de enero de 2013 y posteriormente abandonó México para regresar a Francia.

¿El caso Florence Cassez provocó un conflicto entre México y Francia?

El caso tuvo repercusiones diplomáticas importantes entre ambos países. El gobierno francés, encabezado entonces por Nicolas Sarkozy, defendió la situación de Cassez y presionó para encontrar una solución que permitiera su liberación o su traslado a Francia.