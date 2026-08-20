La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que fue localizada la camioneta roja que habría seguido a Vanessa Huppenkothen, conductora de TUDN, en la Avenida Ejército Nacional, en la alcaldía Miguel Hidalgo, durante la noche del miércoles 19 de agosto.

De acuerdo con la SSC, la camioneta fue localizada en Calzada Ignacio Zaragoza, esquina con Guadalupe Victoria, colonia Tepalcates, alcaldía Iztapalapa. El conductor fue presentado ante el Juez Cívico por “escandalizar en vía pública”.

“La unidad color roja fue ubicada en Calzada Ignacio Zaragoza, esquina Guadalupe Victoria, colonia Tepalcates, alcaldía Iztapalapa, y su conductor fue presentado ante el Juez Cívico por escandalizar en vía pública”, explicó la SSC.

La dependencia agregó que ya se realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

“Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos ocurridos durante la noche de ayer y deslindar responsabilidades”.

La #SSC informa:



Respecto a la denuncia ciudadana hecha en redes sociales por una mujer que era seguida por una camioneta, la #SSC informa que la unidad color roja fue ubicada en Calzada #IgnacioZaragoza esquina Guadalupe Victoria, colonia #Tepalcates , alcaldía… pic.twitter.com/EHpwMdrAte — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 20, 2026

De acuerdo con información de Azucena Uresti, el conductor negó haber participado en los hechos.

Vanessa Huppenkothen relata el momento de tensión

A través de Instagram, Vanessa Huppenkothen documentó los momentos de tensión que vivió cuando una camioneta roja habría intentado cerrarle el paso para obligarla a detenerse.

“Si me matan, ya sabemos que fue este cabrón”, dijo Vanessa en su video, para posteriormente leer en voz alta las placas del coche.

Después de borrar el video, la conductora de TUDN explicó en sus historias que se encontraba a salvo y en casa.

“Quiero agradecer sus mensajes y su apoyo. Hace unas horas tuve un susto, que afortunadamente no pasó a mayores. Estoy en casa, estoy bien, estoy a salvo y les agradezco infinito. Muchísimas gracias”, dijo.

Internautas sugieren que podría tratarse de un montachoques

Tras hacerse viral el video de Vanessa Huppenkothen, algunos internautas sugirieron que podría haberse tratado de un posible caso de montachoques, un modus operandi en el que uno o más automovilistas cierran el paso y fingen un accidente vial para intentar intimidar a su víctima y sacarle dinero.