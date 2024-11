En una reciente transmisión, Danna, considerada como una de las mayores exponentes del pop mexicano, habló públicamente sobre los problemas que enfrentó con su salud mental e incluso, reveló que atravesó por calvicie, estrés, depresión y pérdida de peso derivado de su situación laboral.

La intérprete de ‘Mala Fama’ abrió su corazón a los espectadores durante el documental “Danna: tenemos que hablar”, en el que además de contar su trayectoria profesional desde que comenzó en novelas infantiles como ‘María Belén’ o ‘Amy, la niña de la mochila azul’, narró el duro proceso que vivió con la ansiedad desde la infancia.

“Creo que un niño no tiene la capacidad mental y psicológica de tomar decisiones de trabajo… tener trabajando a una nena de 8 años, 16 horas al día no está bien, no sé en qué momento se volvió una opción”, señaló.

La cantante originaria de la Ciudad de México (CDMX), también comentó sobre la depresión que enfrentó, misma que la hizo cuestionar si terminar con su vida “en un balcón” y que al no hacerlo, la motivó a hablar abiertamente sobre la importancia de la salud mental en la sociedad.

“Sí, comencé a tener pensamiento muy oscuros y ese fue el momento en el que me di cuenta que todo estaba yendo fatal en mi vida, cuando empiezas a tener esa oscuridad interior, me miraba al espejo y era como una disociación en que no tenía ni idea de qué persona estaba ahí enfrente”, contestó sobre sus pensamientos suicidas.

Durante el documental, la joven de 29 años, hizo una exploración exhaustiva sobre su vida personal y la forma en la que logró sobrellevar las críticas en la industria tras afrontar problemas públicos desde temprana edad.

“Cada cicatriz en mi corazón tiene una historia, una sonrisa, una lágrima y una memoria que por momentos me asusta, pero vuelvo a recordar que el pasado no existe más, que es solo un recuerdo, uno más por sanar”, afirmó.

Danna habla sobre su pérdida de peso

Danna, quien recientemente participó en el doblaje de Elphaba en Wicked, contó que durante la creación de su álbum ‘Childstar’ atravesó por distintos padecimientos que complicaron su salud física y mental.

En el video, se muestra a la actriz al borde del llanto mientras habla para la cámara con aparente estado de angustia durante una de sus crisis, en la que reveló que se estaba “quedando calva” por la ansiedad, además de que perdió mucho peso durante el proceso.

“No he dormido nada, o sea, en la creación de este álbum no he dormido, ha empeorado mi ansiedad, bajé cabrón de peso, me estoy quedando calva, se me ha caído el pelo, siento una presión muy grande”, afirmó.

Las críticas por la apariencia de la cantante no se hicieron esperar desde que se mostró públicamente “más delgada” que en su popular papel de Lucrecia en Élite, una producción de Netflix que impulsó su trayectoria hacia un público español e internacional.

Sin embargo, no es la única vez que habló sobre las inseguridades que sintió sobre su peso debido a los comentarios de personas externas, ya que en el Podcast de Yordi Rosado, compartió su experiencia en la industria televisiva tras enfrentar cuestionamientos sobre su peso.

“Me habla quién era mi manager y me dice, ‘no sé cómo decirte esto, pero hay que volver a hacer el comercial o van a tener que cortar ciertas partes que porque te ves gorda’, entonces en mi cabeza se metió esa información, me senté a llorar, empezaron a crear una inseguridad en mí que yo no tenía”, dijo.