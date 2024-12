La actriz mexicana Eiza González apostó por las transparencias una vez más y conquistó el evento navideño de Gucci realizado en la Sweet Bird North Plaza de Miami, Florida.

La estrella de 34 años deslumbró ataviada con un espectacular vestido de tela negra completamente transparente. Debajo de él también llevó lencería traslúcida, con lo que se coronó como la más sexy de la noche al mostrar su sujetador Gucci de tirantes finos y pantalones cortos de cintura alta.

Aumentó el glamour con lentes de sol, zapatillas negras terminadas en punta y una lujosa bolsa a juego.

Sus estilistas marcaron las ondas naturales de su cabello, agregaron rubor a sus mejillas y dieron color a sus labios con abundante gloss.

Eiza González posó con estrellas de la talla de la modelo brasileña Alessandra Ambrosio, quien presumió un look de gamuza en color marrón, a juego con una blusa verde de transparencias.

Gucci inauguró la temporada festiva con cócteles, una sesión de DJ a cargo de Carlita y una instalación deslumbrante e inmersiva.

Eiza estuvo allí para promocionar su papel como Irasema, la ex esposa de Esteban Osuna (Gael García Bernal), en la miniserie de boxeo de seis episodios de Marco Ramírez, La Máquina, que se estrenó el 9 de octubre en Hulu/Disney+. En este proyecto también participa Diego Luna, por lo que están reunidos grandes talentos mexicanos.

La mexicana está llena de proyectos y también interpretará a Sophia en el thriller de acción de Guy Ritchie, In the Grey, que llegará a los cines estadounidenses el 17 de enero, junto a Henry Cavill, Jake Gyllenhaal y Rosamund Pike.

La vida de Eiza González dio un giro cuando se mudó a Los Ángeles en 2013. Desde entonces vive una vida de trabajo y lujo en Hollywood.

A inicios de su carrera en Hollywood declaró: “Es complicado salir de la zona de confort. Hay muchísima gente en este país con el talento suficiente para ‘hacerla’ en el extranjero, y deciden quedarse porque la tienen ‘segura’. Yo decidí perseguir mi sueño de toda la vida, y aunque sea muy difícil, me puse los pantalones”.

En su carrera como actriz ha brillado con actuaciones en Ambulance, I Care a Lot, Godzilla vs Kong, From Dusk Till Dawn: The Series y Baby Driver.