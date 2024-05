Durante una transmisión en televisión nacional, los conductores del programa ‘¡Qué importa!’ conducido por Eduardo Videgaray, Sofía Rivera y "El Estaca", expresaron comentarios contra el físico de Lucero Mijares al comparar su aspecto con el de un hombre.

Los hechos se dieron a raíz de que Lucerito, hija de Lucero Lucero Hogaza y Manuel Mijares contestó en una entrevista que en ocasiones suelen referirse a ella con pronombres masculinos por ‘’estar terrible en su aspecto femenino’’.

Sin embargo, los conductores destinaron parte de la programación para hacer comentarios sobre su aspecto, donde expresaron que ‘’el universo no escuchó las plegarias de su mamá'' porque parece que "Mijares tuvo un hijo con Mijares’’.

Además, compararon su estilo con el de Wendy Guevara, mujer trans que alcanzó la fama por un video viral y aseguraron que pasan por situaciones similares, como ‘’poder entrar al baño de hombres’’ sin recibir amonestaciones.

‘’No te preocupes lucerito, no estás sola, a Wendy Guevara le pasa algo muy parecido todo el tiempo, estas en muy buena compañía’’, comentaron.

Famosos defienden a Lucerito Mijares

Ante las declaraciones, el equipo de ‘Qué importa’ publicó un video disculpándose, pero tras las denuncias públicas de los fans de la cantante de teatro musical, borraron el video y más artistas mexicanos se sumaron a defender a la apodada ‘princesa de México’.

La primera en salir a hablar públicamente fue su mamá, Lucero, quien compartió una publicación en X donde expresó que es una ‘’joven admirable’’ y llamó ‘’mediocres’’ a los conductores.

‘’Pobres de los mediocres, pobres de los que no tienen inteligencia, pobres de los que no tienen nada que decir más que burlarse de los demás’’, comentó.

Por su parte, Consuelo Duval publicó una foto en su Instagram personal para destacar un mensaje de apoyo a 'Lucerito'.

‘’Tu existencia en este mundo, lo ha hecho mucho mejor, lo has llenado de música, de sonrisas, de alegría, de talento y de bucles. Nena, eres increíble. Y los oídos de los que te amamos, jamás serán cómplices de los comentarios estúpidos’’, señaló.

Mientras que Victoria Ruffo, comentó en una entrevista que lo que más destaca de la cantante es su seguridad.

‘’Qué horror, no deberían criticarla. Lo más importante de ella es que es una niña que tiene mucha seguridad y la verdad lo que opinen o dejen de opinar, le viene valiendo, se nota, se le resbala’’, comentó.

Barbara Torres, tachó de ‘desatinados’ los comentarios que expresaron los conductores contra la joven de 19 años y señaló que ‘’estamos en la época de la empatía’’.

‘’Sus comentarios me parecen desafortunados porque cada quien es como quiere, cada persona se viste como quiere. Hay comentarios que son un poco desatinados y desafortunados, más en esta época que vivimos de la empatía y la inclusión. No pasemos el derecho del otro’’, aseguró.

Al momento, más artistas como Juan Torres, Mane de la Parra y Chantal Andere expresaron su solidaridad y apoyo con la cantante.

¿Qué contestó Lucerito Mijares?

'Lucerito' agradeció las palabras de las personas que la defendieron e indicó que ‘’le da igual’’ lo que opinen de ella.

‘’Cada quien, o sea si quieres comentar algo, malo o bueno, me da igual. La verdad es que no me importa. Afortunadamente a mí no me afecta pero para nada’’, señaló.