La actriz Halle Berry fue vista por las calles de Nueva York ataviada con un espectacular vestido transparente de estilo lencero.

La prenda era de tela traslúcida en color negro y tenía encaje ancho en la parte inferior. Completó el look con un elegante blazer negro con rayas verticales en color blanco. Caminó sobre stilettos a juego.

Halle Berry, de 58 años de edad, pocas veces usa maquillaje cargado. Así que mantuvo una apariencia natural con gloss en los labios y rímel negro en las pestañas. Peinó su cabellera corta en ligeras ondas.

Halle Berry. Photo © 2025 Starmax/The Grosby Group

Mientras tanto, su novio lució un mono a cuadros azul con botas de cuero negras para su cita nocturna.

Usó el glamoroso atuendo para salir con su novio, el músico Van Hunt, en Nueva York. Pasaron la noche con Keegan-Michael Key y su esposa Elle Key.

Halle Berry y Van Hunt fueron vinculados sentimentalmente por primera vez en 2020 y confirmaron su relación ese mismo septiembre.

Anteriormente estuvo casada con su primer esposo, David Justice, de 1993 a 1997. Luego, se casó con su segundo marido, el cantautor ganador Eric Benét, durante cuatro años entre 2001 y 2005. En 2008, dio la bienvenida a su hija, Nahla Ariela Aubry, con Gabriel Aubry.

La actriz también comparte un hijo de 11 años, Maceo-Robert Martínez, con su tercer esposo, Olivier Martínez. Se casaron en 2013 y se separaron tres años después. Sin embargo, la batalla legal de su divorcio se alargó hasta 2023.

Ahora Berry y Hunt disfrutan enamorados de la vida. Recientemente celebraron su cuarto aniversario y la actriz contó al medio Marie Claire cómo se conocieron.

“Fue la primera vez que estuve locamente enamorada antes de tener sexo. En el momento en que comencé a sentir que me entendía a mí misma y lo que había estado haciendo mal, el hermano de Van, a quien conocía desde hacía muchos años, vino a mí y me dijo: ‘Deberías conocer a mi hermano’”, relató.

“Por la naturaleza de cómo sucedió esto, tengo la convicción de que esto es todo. Esta es mi persona”, añadió.

Halle Berry dijo a la revista Marie Claire que no le teme al envejecimiento, pues ahora se siente mejor y más fuerte que en sus años de juventud. Asimismo, constantemente realiza “estrictos rituales de bienestar”.

Ella atribuye a la terapia de luz roja, a las sesiones rutinarias en el gimnasio y a una dieta sin azúcar el haberla mantenido joven. Toma vitaminas y suplementos de manera cotidiana.

“La edad es sólo un número que nos ponen al nacer. Siento que ahora estoy en la cima. El azúcar es el enemigo. No podrían ponerme nada dulce delante ahora mismo y pagarme por comerlo. Simplemente no me interesa”.