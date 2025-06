Heidi Klum está celebrando sus 52 años de edad con una escapada vacacional en Los Ángeles junto a su esposo Tom Kaulitz y su familia, luego de haber recorrido la Costa Azul de Francia en las últimas semanas.

La supermodelo alemana recurrió a su cuenta de Instagram para compartir algunos detalles de su estancia en una mansión californiana de lujo; ella aparece en algunas fotografías haciendo alarde de la silueta de infarto que conserva a su edad, así como la belleza eternamente joven en la que trabaja día con día.

La estrella de Victoria’s Secret e Intimissimi posó frente al lente ataviada con un traje de baño black and white, conformado por un sostén de pequeños triángulos, a juego con un bikini de cintura baja. Las prendas dieron el efecto de ser dobles.

Al conjunto le sumó gafas solares rectangulares, y discreta joyería, incluido su anillo de matrimonio.

NO TE PIERDAS: Grupo Firme cancela concierto en Estados Unidos por problemas con sus visas

Heidi está orgullosa de su edad y de todo lo que ha logrado a lo largo de su trayectoria como modelo internacional, incluso de su matrimonio con el músico de Tokio Hotel, quien es más joven que ella por casi 17 años.

En una entrevista que le dio a Entertainment Tonight tras cumplir 50 años, la celebridad de las pasarelas dijo: “Para ser honesta, no dejo que este número cambie mi camino ni lo que hago. Para mí, es sólo un número”.

Y agregó: “Porque no me siento de 50, por dentro. O sea, a veces me miro al espejo y pienso: ‘Sí, tengo 50’, pero por dentro, me siento como si tuviera 25 (...) ¡Estoy llena de energía! Mi esposo tiene 33 años y siento que tengo más energía que él”.

Durante una charla con Body and Soul, Klum detalló sus secretos de belleza que pone en práctica para verse siempre radiante. Ella dijo: “Intento comer muy sano. Comemos entre las 6 y las 6:30 de la tarde, y al tener comida casera, saber lo que comes es fundamental”.

Agregó que le gusta comer comida sana y que, por lo contrario, evita la comida chatarra, además prioriza en el ejercicio, en especial cuando siente que sube de peso: “Me gusta estar en forma y sentirme en forma. Sé que cuando subí un poco de peso... me sentí aletargada. Pensé: ‘No, tengo que ponerme en forma’”.