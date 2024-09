La modelo Kendall Jenner deslumbró en Instagram al protagonizar la nueva campaña de Calvin Klein con lencería de impacto.

La estrella usó un conjunto de lencería negra de encaje con fondo nude. En la primera fotografía publicada en Instagram usa también un pantalón sastre y zapatos negros cerrados al mismo tiempo que posa en la playa a la orilla del mar.

En otras fotografías, usa únicamente las prendas de lencería y sorprende al llevar cabello corto y botas largas.

“Todo es espectacular”, “es una diosa” y “amamos” fueron algunos de los comentarios en la publicación de la marca de lencería, la cual también ha contratado al actor Jeremy Allen White para que sea su modelo masculino.

Kendall Jenner es una de las modelos más cotizadas en la industria. Sin embargo, ha dicho que el modelaje puede ser una carrera “muy solitaria”.

En entrevista con el podcast Anything Goes de Emma Chamberlain dijo: “No voy a sentarme aquí y decir que he tenido el viaje más difícil. Creo que he sido extremadamente afortunada. Pero también he tenido que afrontar mis propios desafíos, ya sea estar sobrecargada de trabajo o no conseguir un trabajo que realmente me hubiera encantado”.

La top model cuenta que su batalla contra la ansiedad la hacía llorar hasta quedarse dormida. “Me siento muy solo. He tenido noches muy oscuras en las que he estado en ciudades al azar y he llorado histéricamente hasta quedarme dormida porque no he estado en casa en tres meses y he estado prácticamente sola todo el tiempo”, contó.

En una entrevista para Vogue, Kendall Jenner se sinceró al admitir que padece ansiedad. Dijo que ha estado “más triste” de lo habitual y dice que no ve por qué no tendría que ser honesta al respecto.

“En mi carrera ahora mismo me siento muy estable, con muchas esperanzas. Pero he tenido dos meses difíciles. No he sido yo misma y mis amigos lo ven. Estoy más triste que de costumbre. Estoy mucho más ansiosa que de costumbre. Así que no me voy a sentar aquí y actuar como si todo estuviera perfecto”.

La modelo dice que cuando se ha sentido bien, lo ha expresado, pero que ahora mismo se siente más ansiosa. Procura levantarse todas las mañanas y trabajar en sus proyectos, pero no siempre es posible.

Kendall Jenner terminó su relación con Bad Bunny en diciembre del año pasado, así que ahora está iniciando una nueva etapa de soltera.

Gracias a su línea de ropa, redes sociales y desfiles con las marcas más lujosas del mundo, Jenner se corona como la modelo mejor pagada del mundo con ganancias que rebasan los $22.5 millones de dólares anuales.

Constantemente es la cara de portadas de revista y ha decidido expandir sus inversiones con el lanzamiento de su marca de tequila 818, al igual que otras celebridades hollywoodenses, como George Clooney y The Rock.