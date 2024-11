Lindsay Lohan conquistó Nueva York al dejarse ver en público luciendo más bella que nunca, ataviada con un atuendo total black que ayudó a destacar su estilo elegante y gusto por la moda.

Fue fotografiada por los paparazzis saliendo de su hotel en Queens, Nueva York, previo a su asistencia al estreno de la película Our Little Secret; posó sonriente frente a las cámaras mientras presumía su look.

La actriz de Chicas pesadas vistió un maxivestido negro de escote en V profundo apenas unido con broches plateados; el diseño contó con falda en corte A hecha sobre tela traslúcida y un minishort que se dejó por debajo. Sumó un par sa sandalias de plataforma, pendientes de diamantes a juego con anillos y un clutch negro de charol.

Además, la celebridad estadounidense maquilló su rostro en tonalidades rosadas, mientras su cabello rubio platinado caía en ondas suaves sobre su espalda atado en media cola de caballo con flequillo abierto.

Lindsay Lohan se luce más bella y radiante que nunca con vestido traslúcido en Nueva York. FOTO: The Grosby Group

En las últimas semanas, la actriz de Juego de gemelas ha acaparado la atención mediática por dejarse ver a sus 38 años más bella y joven que nunca. Los internautas han dicho que la celebridad se ve irreconocible en este momento y que sus secretos de belleza le han ayudado al máximo después de pasar años en rehabilitación y superando sus problemas con las adiciones.

“Necesito beber lo que Lindsay Lohan está bebiendo”, “Ya en serio, ¿quién es el cirujano que le rehizo el rostro a Lindsay?”, comentan los fans en redes sociales.

Según se sugiere, la actriz pudo haberse sometido a un tratamiento contra “problemas de pigmentación y de textura” en la piel de la cara, además de inyecciones sutiles de botox en los pómulos, labios y frente. Además de lo anterior, Lohan pudo haber tenido una cirugía de rinoplastia para conseguir una “nariz perfecta”.

La celebridad tuvo un regreso impactante en Hollywood después de años de trabajos intermitentes y luchas con sus adicciones y problemas legales.

Próximamente va a estrenar la película navideña Our Little Secret con Netflix, la segunda en la tercera en los últimos años; en 2022 estrenó Falling for Christmas y en 2023 protagonizó Irish Wish.

Entre sus múltiples proyectos cinematográficos destaca la grabación y posterior estreno de la esperada segunda parte de Viernes de Locos junto a Jamie Lee Curtis y Chad Michael Murray.