Mariah Carey delinea su figura con ajustado vestido negro de temporada

Mariah Carey fue fotografiada destilando elegancia y glamour durante una salida nocturna en Nueva York antes de asistir al programa The Late Show with Stephen Colbert como invitada especial.

Fue captada por los paparazzis luciendo un atuendo total black de temporada compuesto por un maxivestido tejido con escote pronunciado de tipo bustier, mangas largas, y dos aberturas en los costados, sobre las piernas.

Sumó un cinturón grueso de cuero, un par de zapatillas de malla y detalles plateados de MiuMiu, un bolso negro amplio, gafas solares cuadrados, así como un par de pendientes circulares de diamantes y llamativos anillos a juego.

Su maquillaje se mostró sencillo, pero glamuroso con una base que le dio efecto de porcelana a su piel, pómulos rosados, labios color durazno y destellos bronceados.

Foto: The Grosby Group

En tanto, lució su cabellera rubia peinada en una cola de caballo alta con mechones ondulados y flequillo de lado.

La reina de la Navidad posó sonriente y amable frente a los paparazzis que la abordaron antes de entrar a los estudios de grabación.

A diferencia de sus últimos avistamientos en Nueva York junto a su famosa novia, el bailarín Brian Tanaka, de 39 años, no fue visto acompañándola.

Como la máxima estrella de la temporada navideña, Mariah Carey fue el acto principal en el desfile del Día de Acción de Gracias en Nueva York; cerró el desfile de Macy’s con su famosa canción All I Want For Christmas Is You.

En redes sociales se hizo viral un video que mostró a la cantante recibiendo ayuda de un teleprompter para cantar la canción.

Un asiste al desfile grabó a la estrella guiándose de una pantalla gigante fuera de la vista de las cámaras que le ayudó a recordar su canción más famosa letra por letra.

“Sí, Mariah Carey está usando un teleprompter para la letra de su famosa canción en el Desfile de Acción de Gracias de Macy’s”, dijo el asistente en el video.

Este video se unió a las críticas por su presentación “desastrosa” en la que hizo playback “descaradamente”.

Si bien la celebridad se esforzó por crear una presentación festiva, llena de bailarines y coristas, su presentación no gustó a los asistentes y a los televidentes de todo el país, según informaron los medios estadounidenses.

Los mismos fanáticos de Carey la acusaron de hacer “una sincronización de labios descarada” al notar que la versión de All I Want For Christmas Is You en el desfile sonó exactamente igual a la versión grabada de 1994.

Mariah Carey sigue necesitando el telepronter para cantar el "All I want for Christmas?? Wtf pic.twitter.com/vQxLRZZm6V — Í [email protected] ) November 25, 2022

“Ojalá me pagaran por pararme y lucir linda sincronizando los labios como Mariah Carey, esa chica no cantó ni una nota”, “¡Y aquí está, damas y caballeros! La autoproclamada reina de la Navidad, Mariah Carey. Y sí, creo que está sincronizando los labios”, escribieron algunos fans en Twitter.

En 2016 quedó avergonzada sobre el escenario de Times Square durante las fiestas de Año Nuevo cuando varios problemas técnicos la dejaron desincronizada de la canción que interpretaba.

Cuando los problemas se hicieron evidentes, Mariah tuvo que dejar de fingir que cantaba mientras la canción continuaba sonando. El desastre hizo que se retirara furiosa del escenario y su audiencia quedara decepcionada.

MA