La noticia del fallecimiento de Michelle Trachtenberg ha causado impacto entre sus fanáticos que la siguieron en proyectos icónicos como Sueños sobre hielo (2005) y Gossip Girl (2007-2012).

La actriz falleció a los 39 años en Nueva York, informaron las autoridades. Durante años, Michelle fue blanco de comentarios con respecto a su salud y bienestar y cuestionamientos de sus fans sobre si había enfermado o qué le había pasado.

Recientemente trascendió que la actriz había tenido un trasplante de hígado y que eso pudo haber desatado complicaciones de salud que la llevaron a la muerte, esta información todavía no es confirmada.

Michelle Trachtenberg fue una de las actrices juveniles más prometedoras y queridas de la década de los 2000 gracias al talento actoral que le imprimió a sus personajes, principalmente al de Georgina Sparks de Gossip Girl.

Si bien se mantuvo en la gloria con grandes papeles dentro de la industria de Hollywood , su vida no siempre fue perfecta; en numerosas ocasiones contó que tuvo una trágica infancia que la dejó traumatizada y con marcas de violencia física. Esta fue su historia…

La triste y violenta infancia de Michelle Trachtenberg

Michelle Trachtenberg contó que fue víctima de acoso escolar cuando era una niña y que de adulta todavía conservaba las cicatrices que le dejaron sus compañeros de clase tras abusar de ella físicamente.

“Los niños eran crueles. No hay necesidad de insistir en el pasado. Pero todavía tengo cicatrices de cuando me arrojaron por las escaleras y me estrellaron de cabeza contra los casilleros”, reveló la actriz en una reflexión de San Valentín.

“Le escribo esto a cada niño, adolescente o persona que sufre acoso escolar. Eres algo. No pongas tu valor en otra persona. No dejar que ellos ganen es tu victoria”, añadió.

En la misma reflexión dijo que nunca recibió una tarjeta de San Valentín por parte de sus compañeros y dio a entender que nadie la quiso ni se preocupó por ella ni por el hecho de que era una niña que tenía que mantener a su familia con sus trabajos actorales desde muy pequeña.

“Nadie me dio una nunca y pensaron que no necesitaba la atención. Los niños y el personal se rieron y pensaron que todos los demás debían tener una, siendo actriz desde que tenía 3 años, aparentemente no necesitaba nada”, dijo la actriz .

“A nadie se le ocurrió que estaba ayudando a mi familia a pagar las cuentas. Yo sólo era la niña que salía en la televisión”, agregó.

La violencia que vivió en la escuela no fue el único problema que tuvo cuando era una niña. En 2021, Michelle Trachtenberg acusó a Joss Whedon, creador de Buffy la cazafantasmas, serie que protagonizó a los 15 años, por comportamientos inapropiados en el set de grabación.

Según contó la actriz, tras las acciones de Whedon en su contra, a éste se le ordenó permanecer lejos de Michelle cuando estuviera sola.