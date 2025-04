Ninel Conde consintió a sus millones de fanáticos en redes sociales con la publicación de una sesión fotográfica en la que se mostró más bella y sensual que nunca con un pequeño look brillante.

La actriz y cantante mexicana recurrió a su cuenta de Instagram para compartir varias fotografías tomadas en calles de Miami a bordo de un auto Lamborghini plateado.

Posó frente a la cpamara ataviada con un minishort negro con estoperoles plateados bordados, a juego con un bralette de cuero negro con pronunciado escote y finos tirantes. Sumó un par de zapatillas de tacón, un abrigo blanco de pelo, brazaletes y pendientes dorados.

Destacó su belleza con maquillaje que le dio efecto de porcelana, base bronceada, labial rosado, sombras ahumadas sobre los párpados, un cat eye ahumado y blush rosado. Su cabellera tomó su propio protagonismo al lucir peinado en una cola de caballo alta con mechones ondulados.

“¡Sueña en grande! Que tu límite sea el cielo. Decreta, trabaja para ello y siempre sigue preparándote para convertirte en tu mejor versión”, escribió la celebridad bajo la publicación.

En las últimas semanas, la estrella de 48 años ha acaparado la atención mediática por algunas revelaciones que hizo sobre haber vivido violencia doméstica con una expareja que la llegó a golpear.

En una entrevista que dio, Ninel dijo que en el pasado había sido víctima de violencia física y que jamás, hasta ese momento, había contado abiertamente. “Yo viví violencia física. A mí me pegaban. A mí me golpeaban y yo nunca lo había dicho. Es algo que lo estoy diciendo ahora acá contigo”, dijo.

La cantante no dijo nombres ni datos para reconocer al agresor. En sus redes sociales aclaró que esto había sucedido cuando era una joven “inexperta” e “inmadura”, antes del nacimiento de su segundo hijo.

“Si bien es cierto que yo era una inexperta, y sucedió cuando yo era inmadura, a una edad temprana. Ni siquiera tenía a mi segundo hijo. No lo había compartido antes porque no me sentía completamente sana de esas heridas que carga uno por muchos años”, detalló.

Además de esto, la celebridad ha enfrentado las constantes críticas en redes sociales y de colegas en el medio del entretenimiento por mostrar una imagen completamente cambiada; según comentan, se “excedió” de cirugías plásticas para querer verse más joven a sus 48 años de edad y ahora parece “Lynn May” y el “Ken humano”.

El Bombón Asesino ha intentado ignorar los comentarios y se ha pronunciado feliz y cómoda con su figura y la belleza de la que presume a su edad.