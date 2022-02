¿Quién es Rosalía? Aquí los datos más destacados de la cantante del momento

Rosalía es una de las celebridades en ascenso más importantes de Latinoamérica que está triunfando en la industria musical de Estados Unidos y dominando las principales listas de popularidad.

Durante su corta, pero prometedora carrera, la cantante se ha convertido en una de las mayores exponentes de la música flamenca con un toque único y moderno fusionado con influencias del pop, hip-hop y R&B que conquista a las generaciones más jóvenes.

"Mi música no tendría sentido sin el flamenco. Esa es mi base: el flamenco es la base clásica sobre la que elegí construir mi música. Me enamoré de este género musical cuando tenía 13 años y desde entonces nunca he dejado de explorarlo. La inspiración flamenca es, sobre todo, el marco dentro del cual compongo mi música", le dijo la cantante a Dazed.

¿Quién es Rosalía, la cantante del momento?

Rosalía Vila Tobella se lanzó a la fama hace unos años por su talento como cantautora barcelonesa que debutó con gran éxito con su álbum Los Ángeles en 2017; desde entonces no ha hecho otra cosa más que seguir creciendo profesionalmente.

Hasta el momento cuenta con dos álbumes posicionados en las principales listas musicales del mundo: Los Ángeles y El Mar Querer, éste último se convirtió en el álbum más escuchado en Spotify de su natal España.

Asimismo, tiene un puñado de colaboraciones con muchas de las estrellas del momento como Travis Scott, J Balvin, James Blake, Ozuna; tras el lanzamiento de su segundo álbum, Rosalia comenzó a trabajar con Pharrell Williams, creador de Happy, para el tercer trabajo de estudio, Motomami, que será lanzado en marzo de 2022.

La española no sólo ha estado brillando en la música, sino qué conquistó la pantalla grande con la película Dolor y Gloria, protagonizada por Penélope Cruz y Antonio Banderas.

Recientemente fue anunciada para aparecer en la serie de HBO Chillin island; un programa en el que varias celebridades han sido invitadas para explorar la jungla mientras charlan con los conductores de diferentes temas sin guión.

Edad, estatura y peso de Rosalía

Rosalía Vila Tobella nació el 25 de septiembre de 1993, por lo que actualmente tiene 28 años de edad. Mide aproximadamente 1.75 metros, una medida que comparte con la estatura promedio de mujeres españolas y pesa cerca de 67 kilos.

¿Es Rosalía millonaria?

La Rosalía, como es conocida, tiene una fortuna bastante provechosa y considerable para una celebridad que apenas tiene unos cuantos años en la industria.

De acuerdo con estimaciones de Famous Births Deaths, su fortuna se valora en $5 millones de dólares con la promesa de multiplicarse en los siguientes años.

Debido a la pandemia no tuvo la oportunidad de explotar sus oportunidades de crecer como salir a conciertos internacionales con millones de dólares recaudados o hacer otros proyectos vinculados de gran magnitud.

Rosalía y las Kardashian Jenner

Después de dominar el mercado estadounidense, a mediados de 2019 Rosalía se convirtió en una de las amigas más íntimas del clan Kardashian Jenner, en especial de Kylie y Kendall Jenner.

A través de redes sociales, las celebridades compartieron varias publicaciones juntas disfrutando de salidas nocturnas, fiestas y eventos sociales a los que han sido invitadas.

Incluso Rosalía fue la invitada especial al cumpleaños número dos de Stormi y fue invitada a las celebraciones navideñas de las Kardashian el mismo año.

Sin embargo, las amigas llamaron la atención a mediados del año pasado cuando Kylie dejó de seguir en Instagram a la española.

Según los rumores, la millonaria empresaria se peleó con Rosalía por aparentes problemas con Travis Scott, actual pareja de Kylie y padre de sus dos hijos.

Otro rumor aseguró en su momento que Rosalía tuvo que ver en la ruptura entre Kim y Kanye West.

Si bien nada se confirmó, después las estrellas compartieron el cariño que todavía se tienen en redes sociales y la menor de las Kardashian Jenner la volvió a seguir en Instagram.

