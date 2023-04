Este lunes por la mañana se estrenó lo que será el nuevo éxito de Bad Bunny en colaboración de la banda regional mexicana, Grupo Frontrera: "un x100to”.

Se trata de un lanzamiento enfocado en un estilo cumbia / reguetón. Habla de alguien que extraña a su pareja y su intento por olvidarla. Esta es la primera vez que Benito Martínez colabora en este género.

El anuncio sobre la colaboración y el nuevo lanzamiento, se habría dado después de que, el pasado viernes, el Conejo Malo se presentara en el festival Coachella en el estado de California.

Letra de la canción 'un x100to' de Bad Bunny y Grupo Frontera

Me queda un por ciento / Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento / Que si me ven con otra en una disco, solo es perdiendo el tiempo / Baby, ¿pa’ qué te miento? / Eso de que me vieron feliz, no, no es cierto / Ya nada me hace reír / Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti / Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti / Prendo para irme a dormir / Porque duermo mejor si sueño que estás aquí

No he mandado los mensajes, siguen todos ahí / Wow, qué mucho me ha costao’ / Quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado / Borracho viendo tus fotos me duele ver que tú sí has mejorado

No tienes días grises, ya no te duelen las cicatrices / Y yo pensando si decirte que me queda un por ciento / Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento

Que si me ven con otra en una disco, solo es perdiendo el tiempo / Baby, ¿pa’ qué te miento? / Eso de que me vieron feliz, no, no es cierto / Ey, hace tiempo no pensaba en ti / Borracho a tu Insta me metí / Baby, ya yo sé que a ti te va bien / Que de mí tú no quieres saber, ey, ey / Viviendo en un infierno que yo mismo incendié / Jugando contigo como si fuese el diez / Siento que ya no estoy en tu corazón / Ahora estoy en tu’ pie’ rogándote

En el tequila ahogándome / Lo’ muchacho’ están invitándome a salir / La paso bien, pero siempre termino extrañándote / En el tequila ahogándome, ey / Las morritas texteándome, ey / Que dónde es la peda hoy, pero me queda un por ciento / Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento / Que si me ven con otra en una disco, solo es perdiendo el tiempo / Baby, ¿pa’ qué te miento? / Eso de que me vieron feliz, no, no es cierto, ey / Si supieras que te escribí

Kendall Jenner bailó al ritmo latino de Bad Bunny en Coachella 2023

El show de Bad Bunny en Coachella duró alrededor de dos horas y concluyó el cierre del primer día del festival con una de las más grandes, eufóricas y espectaculares presentaciones de la noche.

En medio de los personajes más esperados durante el festival, redes sociales mostraron que la modelo Kendall Jenner acompañó al cantante de reggaetón durante su concierto.

Kendall, de 27 años, fue vista entre la multitud del concierto vistiendo una jacket de cuero negra y una minifalda de mezclilla mientras bailaba al ritmo de una de las canciones de Bad Bunny.

Según internautas que asistieron a Coachella, ambos se habían mostrado muy cerca y entretenidos a lo largo del festival.

Los rumores de romance se desataron después de que se dejaron ver por primera vez juntos en febrero. Para marzo, su unión se había vuelto estrecha luego de que fueron vistos nuevamente, saliendo de la after party de los Oscar 2023 .

También se les ha visto besándose y abrazándose. Hasta la fecha, ambas celebridades no han hecho una declaración para desmentir o confirmar su relación.

Grupo Frontera. Origen y discografía, esto es lo que sabe de la banda.

Origen y género musical: Grupo Frontera es una agrupación musical de regional mexicano formada en 1986 en Monterrey, Nuevo León, México. Su estilo musical es una mezcla de cumbia tradicional con elementos de música norteña y tropical, lo que les ha dado un sonido distintivo en la escena musical mexicana.

Popularidad en los años 90: Grupo Frontera alcanzó su máximo nivel de popularidad en la década de 1990, con hits como "Cielo Azul, Cielo Nublado", "Sombra del Amor", "Si Tú Supieras", entre otros. Su música se convirtió en un fenómeno en la escena tropical de México y lograron una gran cantidad de seguidores en todo el país.

Discografía: Frontera ha lanzado varios álbumes a lo largo de su carrera, incluyendo "Cielo Azul, Cielo Nublado" (1994), "Sombra del Amor" (1995), "Te Quiero Más" (1997), y "Frontera Mix" (1998), entre otros. Sus discos han sido bien recibidos por el público y han logrado ventas significativas.

Grupo Frontera. ¿Cuáles son sus canciones más famosas? ¿Sus mejores éxitos?

"Cielo Azul, Cielo Nublado": Este es uno de los mayores éxitos de Grupo Frontera, lanzado en 1994. Es una canción de cumbia romántica que se convirtió en un verdadero fenómeno en la escena musical mexicana y se ha mantenido popular hasta la fecha.

"Sombra del Amor": Otro de los grandes éxitos de Grupo Frontera, lanzado en 1995. Esta canción también tiene un estilo de cumbia romántica con letras pegajosas y una melodía alegre que la convierte en un clásico de la música tropical mexicana.

"Si Tú Supieras": Esta es otra canción popular de Grupo Frontera, lanzada en 1995. Es una canción de cumbia que combina ritmos tropicales y norteños, con una letra romántica y pegajosa que la hace ideal para el baile y la diversión.

"Te Quiero Más": Lanzada en 1997, esta canción es otro éxito de Grupo Frontera. Es una cumbia romántica con un ritmo alegre y letras emotivas que han resonado con el público.

"Frontera Mix": Este es un medley de varias canciones de Grupo Frontera que fue lanzado en 1998. Incluye una combinación de algunos de sus éxitos más populares en una sola canción, creando una mezcla bailable y pegajosa.