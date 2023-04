Bella Thorne encendió las redes sociales este fin de semana al mostrarse ataviada con un pequeño bikini tejido de Hello Kitty, tal y como lo hizo Dua Lipa en su viaje a Jamaica de hace unas semanas.

La estrella de redes sociales publicó fotografías usando este bikini en tendencia y dejó a la vista su figura casi por completo, apenas cubierta por el traje de baño en colores blanco, rojo y rosa.

“Me estoy derritiendo. ¿Debería usar esto para el festival hoy?”, preguntó la artista y sumó decenas de reacciones que incluyeron respuestas afirmativas.

Bella Thorne fue una de las tantas estrellas que acudió al Festival Coachella en Indio, California. Pero para refrescarse del calor decidió darse un chapuzón en la piscina luciendo este bikini que ya se ha vuelto viral. Sumó cerca de 1.5 millones de reacciones de sus seguidores.

Thorne, de 25 años, siempre ha sido muy abierta sobre su sexualidad, pero ahora tiene muy claro que su imagen fue sexualizada durante su adolescencia.

En entrevista con Hollywood Reporter, dijo que una persona le pidió autógrafo en el Festival de Cine de Sundance. Pero la foto que le pidieron firmar era una de su adolescencia con poses “provocativas”.

“Normalmente no los reto, pero me ofendieron. Era un tipo y estaba poniendo las fotos delante de mí y aparté la vista un segundo y volví a mirar y había una foto de mi portada de la revista GQ. Es muy sexy. Se me ve el trasero y llevo lencería y estoy en topless. Le dije que no la firmaría, me la quitó y volvió a ponérmela delante. Le dije: 'No, no voy a firmar eso'".

Bella Thorne dice que ahora puede reconocer que esa foto era inapropiada. “Había algunas cosas allí de una campaña de Candie's que hice cuando tenía 16 años y estaba claro que él quería que firmara cosas que se veían como sexy incluso en menores de edad y yo estaba como, 'Dame otra cosa'”.

Bella Thorne se declaró pansexual en 2019. Es decir, no restringe su sexualidad al género. Al promocionar su autobiografía declaró: "No tiene que ser una chica, un chico, o … ya sabes, él, ella, esto o aquello. Es literalmente que te gusta la personalidad".

Agregó que no se identifica como mujer u hombre y tampoco busca parejas que tengan un género definido. Antes de salir con su exprometido Benjamin Mascolo estaba en una unión triple con el cantante Mod Sun y la YouTuber Tana Mongeau.

Bella Thorne también está emprendiendo nuevos negocios. Lanzó su propia línea de joyería llamada Thorne Dynasty y ya ha modelado algunos de sus anillos y collares en redes sociales.