Luis de Llano volvió a hablar sobre el proceso legal que enfrenta con Sasha Sokol y sus declaraciones provocaron nuevas reacciones: en una entrevista con Pati Chapoy para el programa Ventaneando, el productor aseguró que no tiene dinero suficiente para pagar la indemnización por daño moral que debe cubrir a la cantante. "Vivo de mi pensión", dijo, además de asegurar que no ofrecerá otra disculpa a la excantante de Timbiriche.

En la entrevista transmitida por Ventaneando el 27 de noviembre de 2026, Luis de Llano habló sobre las consecuencias personales, económicas y profesionales que, según su versión, ha enfrentado desde que se hizo público el caso con Sasha Sokol.

El productor explicó que se jubiló de Televisa en 2016 y que no ha vuelto a tener las mismas oportunidades laborales que antes. Atribuyó esa situación a lo que describió como un “linchamiento mediático” derivado de la controversia.

Al hablar de sus ingresos actuales, señaló que depende de su pensión y de los apoyos gubernamentales. "Yo me he visto en la necesidad de vivir. ¿De qué crees? De mi pensión y de lo que yo recibo de mis asistencias sociales que existen por parte del gobierno", declaró ante Chapoy.

También, mencionó que tiene dos hijas que todavía estudian: una cursa la preparatoria y otra estudia la universidad; según explicó, estos gastos forman parte de sus responsabilidades económicas actuales.

Pati Chapoy le preguntó al productor si tenía la posibilidad de cubrir la cantidad que las autoridades determinaron como parte de la reparación del daño a la cantante. De Llano calificó el monto como “astronómico” y aseguró que no cuenta con los recursos económicos para pagarlo. De igual forma, no reveló la cifra exacta de la indemnización.

Por otro lado, durante la conversación, Víctor Juárez, abogado de Luis de Llano descartó ofrecer una nueva disculpa pública. “Es una persecución para pasar un juicio civil a un juicio penal”, precisó el litigante en la entrevista.

#EXCLUSIVA ¡Declaraciones contundentes! 🎙️⚖️ Luis de Llano habla en televisión junto a su defensa ante Pati Chapoy: reacciona a la negativa de Sasha de aceptar su disculpa pública y revela por qué no volverá a ofrecerla. #Ventaneando 1:00 PM por #AztecaUNO https://t.co/XIU96GuXQ1 — Ventaneando (@VentaneandoUno) November 28, 2026

¿Por qué un juez ordenó otro arresto de 36 horas contra Luis de Llano?

La nueva medida de arresto administrativo se produjo después de que el Juzgado Sexagésimo Segundo de lo Civil de la Ciudad de México revisara el video de disculpa que De Llano publicó a principios de noviembre.

El juzgado determinó que el mensaje no cumplía con la resolución judicial y ordenó retirarlo de YouTube. Además, impuso un nuevo arresto administrativo de 36 horas por el incumplimiento de las disposiciones establecidas en la sentencia.