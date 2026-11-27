La serie de Timbiriche llegó a su fin el pasado 30 de octubre, pero aún sigue causando polémica. Sasha Sokol, exintegrante de la banda, acusó a la plataforma ViX de retratarla como si hubiera sido ella quien sedujo al productor Luis de Llano cuando tenía 14 años y él, 39.

"ViX con V de vergüenza. Esta serie pretende hacer creer que fui yo, a los 14 años, quien sedujo a un hombre poderoso de 39. La pregunta que deberíamos hacernos es esta: ¿Por qué un hombre de 39 años se fijó en una niña de 14?", escribió Sasha en su cuenta de X.

La cantante explicó que lo que debería preocuparnos es que adultos se involucren con menores a espaldas de sus padres y la manera en que construyen secretos, manipulan, persuaden y presionan para ocultar lo que están haciendo.

Sokol también mencionó que llevó su caso ante la justicia y que las resoluciones le dieron la razón.

Asimismo, acusó a ViX de escudarse en la "palabra ficción para distorsionar una realidad que ya fue examinada por la justicia" y de pretender eximirse de responsabilidad por "lo que decidieron contar y, sobre todo, por cómo decidieron contarlo" mediante una leyenda al final de cada capítulo.

La intérprete de Rueda mi mente expresó que "lo más vergonzoso es que la empresa en cuyo entorno ocurrieron estos hechos pretenda convertirlos en entretenimiento".

También denunció que "han querido transformar mi historia en un producto comercial, mi vida en un espectáculo y la responsabilidad de un adulto en la supuesta historia de seducción protagonizada por una niña".

Por último, señaló que, al hacer eso, "exhiben sus valores, su falta de sensibilidad y su desprecio por las víctimas".

ViX con V de vergüenza Esta serie pretende hacer creer que fui yo, a los 14 años, quien sedujo a un hombre poderoso de 39. La pregunta que deberíamos hacernos es ésta: ¿Por qué un hombre de 39 años se fijó en una niña de 14? Un adulto que busca involucrarse con un menor suele hacerlo a espaldas de sus padres. Construye secretos, manipula, persuade y presiona para que se oculte lo que está sucediendo. Eso es lo que debería preocuparnos. Hace tiempo que esto dejó de ser mi versión de los hechos. Acudí a la justicia y, después de un largo proceso legal, las resoluciones me dieron la razón. Se escudan en la palabra ficción para distorsionar una realidad que ya fue examinada por la justicia y pretenden que una leyenda al final de cada capítulo los exima de la responsabilidad por lo que decidieron contar y, sobre todo, por cómo decidieron contarlo. Lo más vergonzoso es que la empresa en cuyo entorno ocurrieron estos hechos pretenda convertirlos en entretenimiento. Han querido transformar mi historia en un producto comercial, mi vida en un espectáculo y la responsabilidad de un adulto en la supuesta historia de seducción protagonizada por una niña. Al hacerlo me exponen, pero sobre todo se exhiben a sí mismos: exhiben sus valores, su falta de sensibilidad y su desprecio por las víctimas. — Sasha Sokol (@SashaSokol) November 27, 2026

El video de la serie de Timbiriche que causó polémica

La respuesta de Sasha ocurrió luego de que la cuenta de ViX en atresplayer en X publicara un fragmento de la serie en el que el personaje de la cantante, interpretado por Macarena García, se arregla frente a un espejo para celebrar sus 15 años junto al productor Luis de Llano.

"¡Un cumpleaños que no todos olvidarán! Sasha decide celebrar sus 15 años junto a Luis de Llano, dejando plantados a Benny y al resto de Timbiriche", se lee en la descripción.

En los comentarios, usuarios señalaron que ViX estaba protegiendo a Luis de Llano al tergiversar los hechos y aseguraron que cancelarían su suscripción.

"Debería darles vergüenza producir estas historias y actuarlas", comentó un usuario.

"Una empresa que protege con falsedades a un productor se vuelve cómplice de la agresión", agregó otro.

"Son un asco de empresa por sacar la historia tergiversada del abuso que sufrió una menor. Voy a cancelar mi suscripción. Qué falta de ética y empatía con el sufrimiento de las víctimas de abuso infantil. ¿No tienen conciencia?", escribió otro usuario.