Eugenio Derbez causó indignación en las redes sociales y dividió opiniones luego de compartir un mensaje por Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias que se celebra en Estados Unidos. Aunque el propósito del video era hablar sobre los motivos para agradecer durante esta fecha, el tono irónico del comediante y sus pausas al mencionar a la familia y a sus hijos provocaron una ola de comentarios. "Siempre se quiere hacer el chistoso" y "Qué falta de respeto para las víctimas" fueron algunas de las reacciones de los internautas, quienes señalaron que las palabras del actor fueron inapropiadas sobre todo por el escándalo que enfrenta Vadhir Derbez.

En el video, que compartió en sus historias de Instagram, el comediante aparece acompañado de su esposa, Alessandra Rosaldo y, comienza a enumerar algunas de las cosas por las que las personas pueden sentirse agradecidas.

"Hoy es el Thanksgiving en Estados Unidos, un día en donde agradecemos, no sé, agradeces las cosas lindas que te han pasado en el año…”, comienza diciendo al momento en que hace una pausa.

Después, continúa: “No sé, hay muchas cosas que agradecer, no sé, agradeces por la familia, por los hijos…”. El actor vuelve a detenerse y voltea hacia Alessandra Rosaldo, quien responde con un gesto y encogiendo los hombros.

El comediante retoma el mensaje y dice: “Bueno, agradeces por el cariño de la gente…”. Nuevamente hace una pasa y cierra el video con las siguientes palabras: “Bueno, ya viene Navidad”.

El clip generó distintos comentarios porque llegó en un momento en el que la familia Derbez se encuentra en el ojo del huracán debido a las denuncias en contra de Vadhir.

Algunos internautas consideraron que las pausas del comediante al mencionar a sus hijos tenían un doble sentido y que su mensaje podía interpretarse como una broma sobre las controversias familiares. Otros cuestionaron que recurriera al humor en medio de una situación delicada.

Entre los comentarios que circularon están: "Ya no es gracioso", "Siempre se quiere hacer el chistoso", "¿Y cuál el show que ellos lo tomen así? Ahora resulta que quieren que anden con la cara larga como ustedes", "Hay cosas de las que no se puede hacer chistes y más con la gravedad de la situación", "Ya no es gracioso en este punto, donde existe un posible delito", "¿Se supone que eso me debe de hacer gracia?" y "Falta de respeto para las afectadas....una burla de éste señor comediante".

¿Qué hizo Vadhir Derbez y de qué se le acusa?

Vadhir Derbez enfrenta dos denuncias por presuntos delitos sexuales, relacionadas con hechos que habrían ocurrido durante 2026. Una de ellas se investiga en la Ciudad de México y la segunda fue reportada ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Primera denuncia: presunta agresión sexual durante la grabación de un videoclip

La primera acusación fue presentada por una modelo estadounidense de 19 años, quien señaló al actor por hechos que presuntamente ocurrieron en abril, durante la filmación de un videoclip en un inmueble de la alcaldía Coyoacán.

Segunda denuncia: presuntos hechos durante un viaje en crucero

El segundo señalamiento corresponde a una adolescente de 15 años, quien habría presentado una denuncia por presunta violación ante la FGR. Según la información difundida, los hechos habrían ocurrido en septiembre de 2026 durante un viaje a bordo de un crucero.

¿Eugenio Derbez ya habló sobre las denuncias contra Vadhir?

Eugenio Derbez no ha ofrecido una declaración directa sobre las denuncias que enfrenta su hijo.