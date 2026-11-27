Si alguna vez has notado que no todos los pasaportes mexicanos son iguales, no es una impresión equivocada. Aunque la mayoría de personas está familiarizada con la libreta verde que se utiliza para turismo, estudios o negocios, México emite en realidad tres tipos de pasaporte, identificados por colores distintos: verde, gris y negro. Esta clasificación no es decorativa, sino que responde a las funciones que desempeña cada titular.

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el pasaporte es el documento oficial que acredita la identidad y nacionalidad de las personas mexicanas cuando viajan al extranjero. Además, el Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad y Viaje, establece que existen tres clases de pasaportes: ordinario, oficial y diplomático.

El pasaporte verde: el que utilizan millones de mexicanos

El pasaporte verde es el llamado pasaporte ordinario y es el que puede tramitar cualquier persona mexicana que cumpla los requisitos establecidos por la SRE. Se utiliza para viajes de turismo, negocios, estudios, actividades laborales o cualquier otro motivo personal. Actualmente se emite con un chip que almacena datos biométricos y elementos de seguridad avanzados.

Este documento incorpora una hoja de policarbonato con impresión láser y una firma digital única para cada titular. Es el pasaporte que portan la gran mayoría de los mexicanos cuando viajan al extranjero y puede expedirse con distintas vigencias dependiendo de la edad del solicitante.

El pasaporte gris: reservado para comisiones oficiales

Mucho menos común es el pasaporte oficial, identificado por su color gris. Este documento está destinado a funcionarios públicos que viajan al extranjero en representación del Estado mexicano o para cumplir una comisión oficial. Entre quienes pueden recibirlo se encuentran legisladores federales, magistrados, jueces, integrantes de organismos gubernamentales y determinados servidores públicos de dependencias federales.

La asignación de este pasaporte no depende del cargo por sí solo, sino de la naturaleza de la comisión oficial que vaya a desempeñarse en otro país. Por esa razón, no está disponible para la población en general ni puede tramitarse como una alternativa al pasaporte ordinario.

El pasaporte negro: para diplomáticos y altos representantes de México

El de mayor jerarquía es el pasaporte diplomático, cuya cubierta es de color negro. Este documento se expide a integrantes del Servicio Exterior Mexicano, embajadores, cónsules y otros funcionarios de alto nivel que representan oficialmente al país en el ámbito internacional. También puede ser otorgado a determinadas autoridades del Estado mexicano.

La principal diferencia no está únicamente en el color. De acuerdo con la regulación oficial, este pasaporte incorpora referencias relacionadas con las funciones diplomáticas de su titular y sirve para acreditar su calidad de representante del Estado mexicano ante gobiernos y organismos internacionales.

¿Por qué tienen colores diferentes?

La razón principal es identificar rápidamente la naturaleza del documento y la función de quien lo porta. Un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación establece expresamente que las libretas de pasaporte deben contar con pastas de distintos colores: verde para el ordinario, gris para el oficial y negro para el diplomático.

Esto permite a autoridades migratorias, consulares y gubernamentales distinguir con facilidad el tipo de pasaporte presentado, especialmente cuando se trata de viajes oficiales o representaciones diplomáticas. Los colores, por tanto, funcionan como un sistema de clasificación administrativa y no como una categoría relacionada con privilegios turísticos o facilidades migratorias para los viajeros comunes.

¿Puede cualquier mexicano obtener un pasaporte gris o negro?

No. Para la inmensa mayoría de la población, el único documento disponible es el pasaporte ordinario verde. Los pasaportes gris y negro están reservados para personas que cumplen funciones específicas del gobierno mexicano y cuya actividad requiere una acreditación especial durante sus viajes internacionales.

Por ello, si alguna vez has visto a un mexicano portar un pasaporte distinto al verde, probablemente se trate de un funcionario en misión oficial o de un representante diplomático. Aunque todos los pasaportes mexicanos acreditan la nacionalidad de su titular, el color revela el tipo de función que desempeña ante otros países y organismos internacionales.