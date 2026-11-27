Atención, pensionados y jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE): las autoridades anunciaron un cambio importante en la fecha de pago de la segunda parte del aguinaldo 2026. El depósito, que anteriormente se esperaba para el 27 de noviembre, se realizará posterior a esta fecha, por lo que los beneficiarios tendrán que esperar unos días más para recibir el dinero; aquí te compartimos la nueva fecha para que la anotes en tu calendario!

La fecha del depósito de la segunda parte del aguinaldo fue informada en un comunicado; en dicho mensaje, el ISSSTE aclaró que la segunda exhibición del aguinaldo se depositará por separado de la nómina ordinaria de pensiones.

El anuncio es especialmente importante para quienes ya recibieron la primera parte del aguinaldo durante noviembre y esperaban que el resto del dinero llegara junto con su pensión a finales de este mes.

¿Cuándo depositan la segunda parte del aguinaldo ISSSTE 2026?

La segunda parte del aguinaldo 2026 para pensionados y jubilados del ISSSTE se depositará el viernes 4 de diciembre de 2026. El Instituto informó que la dispersión se realizará de manera independiente a la pensión. Con este movimiento, los beneficiarios que tienen derecho a la prestación recibirán la parte restante del aguinaldo correspondiente al ejercicio fiscal de 2026.

La modificación es relevante porque inicialmente se había difundido que la segunda parte llegaría el 27 de noviembre, junto con la mensualidad de diciembre.

Calendario de pagos ISSSTE. Foto: Captura página oficial

"El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) informa que el próximo 4 de diciembre depositará a las personas pensionadas y jubiladas la segunda parte del aguinaldo correspondiente a 2026. Es decir, por segundo año consecutivo, el Instituto cubrirá la totalidad del aguinaldo dentro del ejercicio fiscal al que corresponde", se lee en el mensaje.

El ISSSTE agregó: "El depósito se efectuará por separado de la nómina ordinaria de pensiones. Esta medida forma parte de la planeación administrativa y financiera del Instituto para programar el pago oportuno de las prestaciones económicas y favorecer la disponibilidad de recursos de las personas pensionadas y jubiladas, en apego a la normativa aplicable".

¿El 4 de diciembre también depositan la pensión ISSSTE de diciembre?

No. El pago de la pensión correspondiente a diciembre 2026 tiene una fecha distinta. De acuerdo con el calendario oficial que publicó el ISSSTE a principios de año, la mensualidad de diciembre se programó para el viernes 27 de noviembre.

¿Cuánto dinero recibirán los pensionados del ISSSTE por la segunda parte del aguinaldo?

El monto no es igual para todos los pensionados, ya que depende de la cuota de pensión que tenga asignada cada persona y de las disposiciones aplicables a su situación.

¿Qué hacer si no depositan la segunda parte del aguinaldo el 4 de diciembre?

Si el viernes 4 de diciembre no aparece el depósito en la cuenta bancaria, los pensionados pueden revisar primero sus movimientos y confirmar que la cuenta registrada ante el ISSSTE continúa activa. Si el dinero no se refleja, pueden solicitar orientación al Instituto para conocer el estatus de la dispersión y, en caso necesario, iniciar una aclaración.