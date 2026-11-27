¿Eres adulto mayor, recibes la Pensión Bienestar y viajas seguido a Estados Unidos? En caso de que te encuentres en esta situación y tengas temor de perder tu apoyo económico, entérate de lo que dicen las autoridades sobre este tema y si hay riesgo de que ya no te depositen el dinero. ¡Checa la información antes de que cruces la frontera!

Cientos de mexicanos que cobran la Pensión Bienestar para Adultos Mayores tienen la duda sobre si el gobierno les puede dejar de depositar los $6,400 pesos en caso de que se den cuenta de que viajan constantemente a la Unión Americana.

Miles de adultos mayores van a Estados Unidos para visitar a sus hijos, pasar temporadas con familiares o atender asuntos personales. Pero ¿existe un límite de días para permanecer fuera de México? Te contamos.

¿Puedo viajar constantemente a Estados Unidos y conservar la Pensión Bienestar?

Sí, siempre que los viajes sean temporales y la persona beneficiaria mantenga su residencia en México, además de cumplir con las obligaciones del programa. Las reglas vigentes para 2026 no establecen un número máximo de viajes a Estados Unidos ni fijan una cantidad específica de días que una persona adulta mayor pueda permanecer fuera del país sin perder automáticamente la pensión.

¿Cuántos días puedes permanecer en Estados Unidos sin perder los 6,400 pesos de la Pensión Bienestar?

Las Reglas de Operación 2026 no fijan un plazo máximo de estancia en el extranjero para las ausencias temporales. Tampoco establecen que una persona pierda automáticamente la Pensión Bienestar por acumular cierta cantidad de días fuera de México. Lo que sí determina la normatividad es que los beneficiarios deben residir en territorio mexicano.

¿En qué casos puedes perder la Pensión Bienestar por viajar a Estados Unidos?

El numeral 3.6.3 de las Reglas de Operación contempla la baja por residencia en el extranjero. Esta medida aplica cuando la persona derechohabiente realizó un cambio de domicilio y este corresponde a una residencia fuera de México.

¿Qué debes hacer si viajas constantemente a Estados Unidos?

Si recibes la Pensión Bienestar y acostumbras viajar al extranjero, es importante que mantengas actualizada tu información ante la Secretaría de Bienestar. Entre las recomendaciones para evitar problemas con el padrón se encuentran:

Mantener actualizados tus datos personales y de domicilio ;

; Conservar la documentación que acredite tu residencia en México, en caso de que sea requerida ;

; Atender los avisos o solicitudes de información de la Secretaría de Bienestar;

Si no puedes realizar personalmente algún trámite, puedes apoyarte en la persona adulta auxiliar que hayas registrado en el programa.

¿Los mexicanos que viven en Estados Unidos pueden solicitar la Pensión Bienestar?

No, para incorporarse al programa, las personas adultas mayores deben cumplir con el requisito de residencia en México. Las Reglas de Operación señalan que la población objetivo está integrada por personas de 65 años o más, mexicanas por nacimiento o naturalización, con domicilio actual en la República Mexicana.