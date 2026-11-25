Los mexicanos que vivieron en Estados Unidos y regresaron a territorio nacional pueden volver a recibir (o cobrar por primera vez) la Pensión Bienestar para Adultos Mayores, siempre que cumplan con los requisitos del programa y realicen el procedimiento como lo indican las reglas. Aquí te compartimos todos los detalles del trámite para que pidas el apoyo económico de $6,400 pesos cuanto antes.

La Pensión Bienestar es uno de los programas sociales más solicitados y populares del gobierno de Claudia Sheinbaum; dicho apoyo económico entrega más de seis mil pesos bimestralmente a las personas de la tercera edad que tienen más de 65 años.

Una de las dudas más frecuentes de los adultos mayores que viven fuera del país es si tienen derecho a cobrar este apoyo, si pueden registrarse aunque hayan vivido en Estados Unidos o bien, si pueden volver a cobrar el apoyo en caso de que se hayan dado de baja por mudarse.

¿Puedo volver a recibir la Pensión Bienestar si vivía en Estados Unidos y regresé a México?

Sí, las personas adultas mayores que anteriormente recibían la Pensión Bienestar, pero se mudaron a Estados Unidos y dejaron de cumplir el requisito de residencia en México, pueden solicitar que se reactive su incorporación al programa cuando regresen al país.

Las reglas oficiales establecen que una persona beneficiaria puede causar baja del padrón cuando cambia su domicilio y establece su residencia en el extranjero. Sin embargo, el apartado 3.8 de las Reglas de Operación 2026 contempla la reactivación de quienes causaron baja, siempre que vuelvan a cumplir con los requisitos establecidos.

Por lo tanto, si una persona mexicana vivió en Estados Unidos, regresó a México y actualmente tiene 65 años o más, puede acudir a un Módulo de Bienestar para solicitar la recuperación de su registro.

¿Cuáles son los requisitos para volver a recibir los $6,400 pesos de la Pensión Bienestar?

Para solicitar la reactivación, la persona adulta mayor debe acreditar que nuevamente cumple con los criterios de elegibilidad del programa. De acuerdo con las Reglas de Operación 2026, los requisitos principales son:

Tener 65 años cumplidos o más

Contar con nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización

Tener domicilio actual en México

Presentar acta de nacimiento

Contar con identificación oficial vigente

Presentar la CURP

Llevar un comprobante de domicilio

Llenar el Formato Único de Bienestar correspondiente.

¿Cómo solicitar la reactivación de la Pensión Bienestar después de regresar de Estados Unidos?

La persona interesada puede acudir a un módulo de atención para informar que anteriormente formaba parte del padrón, que cambió su residencia al extranjero y que ahora regresó a México.

Una vez que la documentación sea validada favorablemente, se podrá aplicar la reactivación del registro y continuar con el proceso de emisión de los pagos.

¿Cuánto dinero recibirán los adultos mayores que recuperen la Pensión Bienestar?

Durante 2026, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores entrega $6,400 pesos bimestrales a cada persona incorporada al padrón que cumple con las condiciones para recibir el apoyo.

¿Los mexicanos que regresan de Estados Unidos pueden solicitar la Pensión Bienestar por primera vez?

Si la persona nunca recibió la pensión, pero regresó a México y tiene 65 años o más, puede solicitar su incorporación por primera vez. Pero debe cumplir con los mismos criterios: ser mexicana por nacimiento o naturalización, residir actualmente en México y presentar los documentos solicitados.