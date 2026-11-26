Quienes reciben la Pensión Bienestar deben tomar precauciones si planean permanecer fuera de México durante un periodo prolongado, pues las reglas del programa establecen que uno de los requisitos para conservarlo es tener domicilio en territorio mexicano. Pero, ¿qué pasa si te vas a Estados Unidos? ¿Cuánto tiempo puedes permanecer sin afectar tu apoyo económico? Te contamos lo que se sabe.

Esta duda es especialmente importante para los adultos mayores que tienen hijos, nietos o familiares en Estados Unidos y acostumbran viajar para pasar temporadas con ellos. ¿Existe un límite de 30, 90 o 180 días? ¿Pueden suspender los depósitos si una persona pasa varios meses fuera del país? ¿Qué ocurre si decide mudarse definitivamente a Estados Unidos?

¿Cuántos días puedes estar en Estados Unidos sin perder la Pensión Bienestar?

Las Reglas de Operación 2026 de la Pensión Bienestar no establecen un número máximo de días que una persona adulta mayor pueda permanecer en Estados Unidos durante una ausencia temporal.

Es decir, la normativa no señala que después de 30, 60, 90 o 180 días fuera de México se cancele automáticamente el apoyo económico. Sin embargo, esto no significa que los beneficiarios puedan trasladar su residencia al extranjero y continuar cobrando la pensión como si vivieran en México. El programa está dirigido a personas mexicanas de 65 años o más que tengan domicilio actual en la República Mexicana.

¿Puedes viajar a Estados Unidos por vacaciones y seguir cobrando los 6,400 pesos?

Sí, un viaje temporal no significa por sí mismo que la persona pierda su derecho a recibir la Pensión Bienestar. Por ejemplo, si una persona de 70 años que vive en México, viaja a Estados Unidos para visitar a sus hijos durante algunas semanas y después regresa a su domicilio, tiene una diferente situación a la de una persona que cambia su residencia de manera permanente a la Unión Americana.

En el primer escenario, se trata de una ausencia temporal. En el segundo, existe un cambio de domicilio que puede ocasionar la baja del padrón.

¿Te pueden quitar la Pensión Bienestar si te vas a vivir a Estados Unidos?

Sí, la residencia en México es uno de los requisitos para formar parte del programa y conservar el apoyo.

¿Cuánto dinero entrega la Pensión Bienestar en 2026?

Durante 2026, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores entrega $6,400 pesos cada dos meses a las personas beneficiarias que cumplen con los requisitos del programa.