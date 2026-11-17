Estados Unidos ha perdido su estatus de país libre de sarampión, manifestaron funcionarios internacionales de salud el martes, mientras el virus altamente contagioso —antes relegado a los libros de medicina— se ha propagado, en gran medida entre personas no vacunadas, al ritmo más alto en más de 30 años.

México y Bolivia también perdieron su estatus libre de sarampión, tras un resurgimiento del virus.

La declaración de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) tiene pocas implicaciones prácticas y es en gran medida simbólica, pero marca un giro brusco en una enfermedad que se había controlado en gran medida gracias a décadas de avances científicos. También puede verse como el inicio de una era en la que enfermedades del pasado se convierten en problemas mortales para el mundo moderno.

“La eliminación del sarampión no es un trofeo que se gana una vez y se coloca en un estante”, dijo el doctor Jarbas Barbosa, director de la OPS, en una conferencia de prensa. “Es un logro que debe protegerse todos los días cerrando brechas de inmunidad y asegurando que lleguemos a cada comunidad”.

La OPS espera que Estados Unidos, Bolivia y México presenten planes en las próximas semanas sobre cómo cada país intentará detener la transmisión durante al menos un año y recuperar el estatus de eliminación del sarampión, dijo el doctor Daniel Salas, gerente ejecutivo de inmunizaciones de la organización.

El subsecretario mexicano de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional de la Secretaría de Salud, Rafael Valdez Vázquez, afirmó el martes en la conferencia presidencial matutina que México acumula a la fecha 14 casos activos de sarampión, de los cuales 12 se concentra en el estado sureño de Chiapas y dos en el estado caribeño de Quintana Roo.

Valdez Vázquez dijo que las autoridades mexicanas esperan lograr el fin del brote en el país para 2027 y en 2028 “México vuelva a ser reconocido como un país libre de sarampión”.

El sarampión se ha propagado por el Continente Americano desde 2024. Los brotes en Norteamérica comenzaron en comunidades menonitas muy aisladas y desde entonces se han extendido a zonas con bajas tasas de vacunación. Canadá perdió el año pasado su designación de país libre de sarampión, la primera vez desde 1998.

Los funcionarios internacionales de salud consideran que el sarampión se elimina cuando el virus no se propaga localmente entre los residentes. La designación depende de si una sola cadena de transmisión de sarampión se ha extendido sin interrupción durante al menos 12 meses.