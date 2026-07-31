La alimentación suele ser uno de los temas que más dudas genera entre las personas que viven con algún trastorno de la tiroides. En internet abundan las listas de alimentos "prohibidos", pero la realidad es que no todas las recomendaciones aplican por igual para quienes padecen hipotiroidismo o hipertiroidismo.

De acuerdo con especialistas de Cleveland Clinic, las necesidades nutricionales pueden variar dependiendo del diagnóstico de cada paciente. Incluso, un alimento que puede representar un inconveniente para una persona podría ser completamente seguro para otra. Además, algunos productos y suplementos pueden influir en la absorción de medicamentos para la tiroides o alterar el funcionamiento de esta glándula.

La soya no está prohibida, pero requiere precauciones

Uno de los alimentos que con frecuencia genera preocupación es la soya. Según explica la endocrinóloga Ravali Veeramachaneni, de Cleveland Clinic, el problema no radica en consumirla, sino en el momento en que se ingiere.

Las personas con hipotiroidismo suelen depender de medicamentos hormonales para mantener niveles adecuados de hormona tiroidea. Algunos estudios sugieren que consumir grandes cantidades de soya o productos derivados cerca de la hora en que se toma el tratamiento podría disminuir la absorción del medicamento.

Por ello, los especialistas recomiendan evitar productos de soya unas horas antes y después de tomar la medicación. En cambio, quienes padecen hipertiroidismo generalmente pueden incorporarla a su alimentación sin mayores inconvenientes.

¿Los tubérculos son malos para la tiroides?

Existe la creencia de que las verduras de raíz, o tubérculos, deben eliminarse de la dieta cuando se presenta una enfermedad tiroidea. Sin embargo, los expertos señalan que esta afirmación no es correcta.

Alimentos como zanahoria, papa o el betabel pueden formar parte de una dieta balanceada independientemente de la condición tiroidea. No obstante, hay una excepción importante: la yuca.

Los especialistas advierten que este tubérculo contiene compuestos que podrían afectar el funcionamiento de una tiroides poco activa, especialmente cuando no se cocina adecuadamente. Por esta razón, las personas con hipotiroidismo deberían moderar su consumo o seguir las recomendaciones de su médico.

El kelp y los suplementos de algas pueden representar un riesgo

Las algas marinas, especialmente el kelp, destacan por su elevado contenido de yodo. Consumidas como parte de una alimentación normal no suelen representar un problema, pero los suplementos concentrados sí pueden generar preocupaciones.

Cleveland Clinic advierte que algunos suplementos de algas contienen cantidades elevadas de yodo, un mineral que participa en la producción de hormona tiroidea. En personas con hipotiroidismo, un exceso podría alterar el equilibrio que se busca alcanzar mediante la medicación. Mientras que en quienes tienen hipertiroidismo, el exceso de yodo podría favorecer una producción aún mayor de hormonas tiroideas.

Por ello, los especialistas recomiendan evitar el uso de suplementos de kelp sin supervisión médica.

Verduras crucíferas: ¿enemigas o aliadas?

El grupo de las verduras crucíferas incluye alimentos como brócoli, coliflor, repollo, rábanos y algunas verduras de hoja verde.

Aunque son productos reconocidos por sus beneficios nutricionales, los expertos señalan que las personas con hipotiroidismo deben tener cuidado con el consumo excesivo de estas verduras cuando se comen crudas. En cantidades muy elevadas, podrían dificultar que el organismo utilice correctamente el yodo necesario para producir hormonas tiroideas.

Sin embargo, esto no significa que deban eliminarse por completo de la dieta. La recomendación consiste en mantener una alimentación equilibrada y evitar excesos. Para quienes padecen hipertiroidismo, este tipo de vegetales no suele representar una preocupación especial.

¿Conviene tomar suplementos de yodo?

Otra recomendación frecuente es evitar los suplementos de yodo a menos que un médico los indique expresamente.

Los especialistas recuerdan que la deficiencia de yodo es poco común en muchos países debido a que numerosos alimentos contienen este mineral o están enriquecidos con él. Por ello, agregar suplementos por cuenta propia puede generar más problemas que beneficios.

En personas con hipotiroidismo, el exceso de yodo podría alterar el tratamiento hormonal. Del mismo modo, quienes tienen hipertiroidismo podrían agravar su condición al estimular aún más la producción de hormonas tiroideas.

La clave está en una dieta personalizada

Los expertos de Cleveland Clinic destacan que no existe una dieta universal para todas las personas con enfermedades tiroideas. La mejor estrategia consiste en adaptar la alimentación a las necesidades individuales y mantener una comunicación constante con el médico tratante.

Antes de eliminar grupos completos de alimentos o comenzar a tomar suplementos, es recomendable consultar con un profesional de la salud. De esta manera, se pueden tomar decisiones que favorezcan tanto el funcionamiento de la tiroides como el bienestar general del organismo.