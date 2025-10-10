En vísperas que de este viernes se realice la audiencia de Omar Bravo, exjugador del equipo de futbol Chivas, investigado por el delito de abuso sexual infantil agravado en Jalisco, su abogado habría minimizado las pruebas presentadas por la víctima.

En entrevista radiofónica con Azucena Aresti, Juan Soltero, defensor de la joven que en el momento de los hechos era menor de edad, dijo que entre las evidencias que conforman la carpeta de investigación están capturas de pantalla de las conversaciones que tuvo con el exfutbolista y un video.

Precisó que en el video aparecen las dos partes involucradas, aunque aclaró que "no podemos hablar de lo del contenido, pero lo que sí te puedo decir es que en esas imágenes y en ese video son demostrativos de este hecho".

En respuesta a lo mencionado, Leopoldo Treviño, abogado de Omar Bravo, desestimó las capturas de pantalla presentadas debido a que no tiene una huella digital y por la manera en que fueron obtenidas.

"Son de hecho recientes de un mes para acá", dijo sobre las conversaciones que se presentaron ante las autoridades, aunque Treviño reconoció que fueron realizadas cuando la víctima era aún menor de edad.

"17 años y tantos. Eso sí está acreditado con el acta de nacimiento", comentó.

Sobre el video descartó que pueda funcionar para ser una prueba del delito que se imputa, ya que "no tiene el alcance que dice" el defensor de la víctima debido a que dura 10 segundos.

⚖️🚨 "El video de diez segundos no demuestra lo que dicen que quiere demostrar, demuestra otras cosas o medianamente otras cosas", comenta Leobardo Treviño, abogado de Omar Bravo, quien continúa la audiencia que definirá si es vinculado a proceso por abuso sexual infantil.… pic.twitter.com/a4Mj9sRsax — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) October 10, 2025

Cabe mencionar que se ha señalado que presuntamente Omar Bravo, de 44 años, fungía como el padrastro de la menor.

Al ser cuestionado el abogado Treviño sobre si el contenido de las conversaciones que presentó el defensor, son propias de la relación que tenía el exjugador con la niña, este dijo:

"(Están) más bien descontextualizadas, manipuladas, borradas las partes que convienen y no borradas otras partes, donde se tiene una parte, una versión de la historia, pero otra parte no ", dijo.

¿Cuándo detuvieron a Omar Bravo?

El exjugador de Chivas fue detenido el pasado 5 de octubre en Zapopan, Jalisco.

Fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes al ser imputado por el delito de abuso sexual infantil, quienes determinaron que permanezca en prisión preventiva oficiosa.

A través de un comunicado emitido el pasado domingo la fiscalía estatal informó:

"De acuerdo con las investigaciones, se presume que Omar “N” habría abusado en distintas ocasiones de una adolescente durante los últimos meses. Las investigaciones en curso permitirán obtener mayores datos de prueba que permitan esclarecer los hechos".

Será este viernes 10 de octubre cuando se realice la primera audiencia, donde se determine si será o no vinculado a proceso el futbolista.