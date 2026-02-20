Con el Cruz Azul pisándole los talones a las Chivas del Guadalajara por el primer puesto de la tabla de posiciones de la Liga MX, este fin de semana la Máquina Cementera promete dejarlo todo en la cancha.

Aunque los Rayados del Guadalajara van cinco puntos adelante, llegarán como visitante al terreno del Azul que buscará ganar los tres puntos que están en juego en la jornada 7 del Torneo Clausura 2026.

¿Cuándo juega Cruz Azul vs Chivas?

Cruz Azul está decidido a quitarle lo invicto al Chivas por lo que prometen dar un partidazo.

Con esa rivalidad a la vista, aquí te damos los detalles que tienes que saber para no perderte ni un minuto del encuentro:

Fecha : sábado 21 de febrero

: sábado 21 de febrero Hora : 9:00 de la noche, hora Ciudad de México

: 9:00 de la noche, hora Ciudad de México Sede: Estadio Cuauhtémoc, ubicado en Puebla

¿Dónde ver Cruz Azul vs Chivas?

Este tan esperado encuentro entre los líderes del torneo se podrá ver por televisión abierta o EN VIVO por internet:

Canal 5 de Televisa

TUDN

VIX

¿Dónde ver EN VIVO en Estados Unidos Cruz Azul vs Chivas?

De acuerdo con información del rebaño sagrado este partido de la jornada 7 en el que el Guadalajara se aferrará a mantener el súperliderato en la tabla de posiciones de la Liga MX, estos son los canales donde ver el partido en Estados Unidos:

Streaming por App de VIX

TUDN

⚽️ NUESTRO PRÓXIMO PARTIDO ⚽️



🆚 Chivas

🗓️ Sábado 21 de febrero

⏰ 21:05

🏟️ Cuauhtémoc pic.twitter.com/EPFKbtWnHc — CRUZ AZUL (@CruzAzul) February 18, 2026

Tras una semana de entrenamiento, el equipo del Gabriel Milton viajará este viernes a la capital poblana para afinar detalles previos a su encuentro con La Máquina, quienes vienen de arrebatarle los tres puntos a Tigres el fin de semana pasado.

El Azul ahora busca repetir el triunfo para acercarse peligrosamente al primer lugar en las posiciones globales del Torneo Clausura 2026.