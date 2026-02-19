El partido de la jornada 7 del Puebla vs América se realizará este viernes 20 de febrero, donde las Águilas llegaran como visitantes a la casa de la Franja para que en punto de las 9:06 de la noche los equipos se la jueguen por mejorar su lugar en la tabla de posiciones en la Liga MX.

Pese a que el Torneo Clausura 2026 va en su séptima ronda, el Club América tiene la presión de su afición por llevarse la victoria luego de que el fin de semana pasado perdiera el clásico nacional ante las Chivas Rayadas del Guadalajara.

¿Dónde ver EN VIVO y gratis el partido de Puebla vs América?

Para quienes no alcanzaron boleto para asistir al Puebla vs América en el Estadio Cuauhtémoc, aquí te decimos dónde ver el partido sin que te pierdas ningún instante.

Transmisión EN VIVO y gratis : por TV Azteca Deportes

: por TV Azteca Deportes Vía streaming (contando con suscripción): Fox ONE México

Planifica tu llegada al Estadio 🏟️, verifica en tu boleto 🎫 el acceso que te corresponde e ingresa de manera ágil y segura‼️



⚠️ Las puertas se abren desde las 6:30 PM, el estacionamiento es gratuito. 🚘📍Taquillas abiertas hasta el inicio del partido. ⏰ pic.twitter.com/0J9QcF9UIM — Estadio Cuauhtémoc 🏟️ (@EstadioCuauh) February 18, 2026

¿Cuáles son los partidos que se disputan durante la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026 de este fin de semana?

El calendario de la Liga MX indica que en total se jugarán nueve partidos durante este fin de semana, lo que promete un reajuste en la tabla de posiciones y donde las Chivas buscarán mantenerse invictas.

Partidos para viernes 20 de febrero

Tigres vs Pachuca: 7:00 pm

Puebla vs América: 9:06 pm

Partidos para el sábado 21 de febrero

Atlas vs Atlético de San Luis: 5:00 pm

León vs Santos: 7:00 pm

Necaxa vs Toluca: 7:00 pm

Cruz Azul vs Guadalajara : 9:05 pm

: 9:05 pm Tijuana vs Mazatlán: 11:10 pm

La jornada 7 cierra este domingo 22 de febrero con:

Pumas vs Monterrey: 5:00 pm

Querétaro vs Juárez: 7:00 pm

El Torneo Clausura 2026 está cerca de llegar a la mitad de sus rondas por lo que cada vez los partidos serán más intensos en el intento del robo de puntos para escalar en la tabla general.