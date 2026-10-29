Saúl “Canelo” Álvarez está a punto de regresar al ring y lo que podría llevarse esa noche en caso de que gane su pelea contra Christian Mbilli ya está dando de qué hablar: comenzó a circular la millonaria cantidad con la que regresaría a casa si vence al pugilista franco-camerunés. ¡La cifra ha dejado a más de uno con la boca abierta!

Más allá del dinero, el combate tiene repercusiones importantes para la carrera de ambos boxeadores: por un lado, Canelo buscará recuperar el campeonato mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo, después de perder sus cuatro cinturones ante Terence Crawford en septiembre de 2025.

Para Mbilli, la pelea representa la oportunidad de consolidarse como campeón y conseguir una victoria de gran impacto frente a una figura internacional.

¿Cuánto dinero ganaría Canelo Álvarez si vence a Christian Mbilli?

La cifra más alta que se ha difundido sobre la pelea entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli es de 100 millones de dólares, de acuerdo con información atribuida al periodista Salvador Rodríguez, de ESPN.

No obstante, también se ha reportado que el mexicano tendría un pago garantizado cercano a los 47 millones de dólares. Por ahora, no existe un desglose oficial que permita confirmar cuánto recibirá el tapatío ni qué parte de la cantidad reportada corresponde exclusivamente a su participación en el combate.

¿Cuánto ganaría Christian Mbilli por pelear contra Canelo?

Christian Mbilli también tendría una recompensa millonaria por enfrentarse al Canelo: reportes indican una cifra garantizada alrededor de los 9 millones de dólares.

¿De cuánto es la fortuna de Canelo Álvarez?

En 2023, Forbes estimó que el patrimonio del mexicano era de al menos 275 millones de dólares. Esta cifra incluiría los ingresos obtenidos como pugilista y sus proyectos empresariales.

¿Cuándo es la pelea de Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli?

El combate entre Saúl “Canelo” Álvarez y Christian Mbilli está programado para el sábado 31 de octubre de 2026, en Riad, Arabia Saudita.