La jornada 9 de la Liga MX Torneo Clausura 2026 arranca este martes 3 de marzo con cuatro partidos imperdibles que elevarán a la emoción de los aficionados al mil.
Durante esta etapa se jugarán en total ocho partidos, pero te daremos horarios de los juegos y dónde podrás verlos EN VIVO.
- Santos vs Cruz Azul
- Pachuca vs Necaxa
- San Luis vs Mazatlán
- Pumas vs Toluca
¿Dónde ver Santos vs Cruz Azul?
Ahora con el Cruz Azul liderando la tabla de posiciones de la Liga MX, el Santos Laguna que está en último lugar los recibirá en casa para arrebatarles los tres puntos que están en juego.
- Dónde verlo: TUDN y VIX
- Horario: 7:00 pm hora centro de México
- Sede: Estadio TSM, ubicado en Torreón
¿En qué canal se puede ver gratis y EN VIVO Pumas vs Toluca?
Con los Diablos del Toluca pisándole los talones en la tabla a la Máquina Cementera, este martes los choriceros llegarán de visitantes con los Pumas que no dudarán en llevarse los tres puntos para mejor el cuarto lugar que hoy tienen en la Liga MX.
- Dónde ver gratis y EN VIVO Pumas vs Toluca: canal 5 de televisa
- Dónde ver por streaming: TUDN y VIX
- Horario en CDMX: 9:10 pm
- Sede: Estadio Olímpico Universitario, CDMX
¿Qué partidos se juegan en la Liga MX este martes 3 de marzo de 2026?
De acuerdo con el calendario de la Liga Mx para este martes también se disputarán dos juegos más:
- Pachuca vs Necaxa: 7:00 pm
- San Luis vs Mazatlán: 9:00 pm
Hasta el corte de la jornada 8 estos son los seis equipos que están a lidereando la tabla de posiciones de la Liga MX:
- Cruz Azul, con 19 puntos
- Toluca, 18 puntos
- Guadalajara, 18 puntos
- Pumas, 16 puntos
- Pachuca, 14 puntos
- Tigres, 13 puntos
