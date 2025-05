El novato mexicano Isacc Del Toro mantiene liderato en Giro de Italia El orgullo Isaac del Toro conservó el maillot rosa de líder del Giro de Italia tras la décima etapa

UAE Team Emirates XRG's Mexican rider Isaac Del Toro celebrates the Pink Jersey on the podium of the 10th stage of the 108th Giro d'Italia cycling race of 28.6kms individual time-trial from Lucca to Pisa on May 20, 2025. (Photo by Luca Bettini / AFP)