Irak sorprendió a una España muy experimental, que no pudo pasar del empate 1-1 en el primero de sus dos partidos de preparación de cara al Mundial, este jueves en La Coruña.

Ferran Torres (16) abrió el marcador para España, pero Merchas Doski igualó (27) en un partido en el que la Roja pareció acusar la falta de rodaje y una masiva rotación en sus filas.

El seleccionador español, Luis de la Fuente, dejó fuera de la convocatoria hasta a diez jugadores, muchos de ellos habituales titulares.

Además de los lesionados Lamine Yamal y Nico Williams, el seleccionador español también dejó fuera a fijos como Rodrigo Hernández "Rodri", Pedri, Cucurella u Oyarzabal, entre otros.

De la Fuente ya había advertido que este partido sería una primera toma de contacto antes del otro amistoso contra Perú en México el 8 de junio, donde ya debería empezar a verse una España más cercana a la que jugará el Mundial.