Las finales de conferencia de la NFL rumbo al Super Bowl LX 2026 se disputarán este fin de semana entre los cuatro equipos que buscan ganarse su pase para el Levi's Stadium, California.

Por la Conferencia Nacional, los Rams de Los Ángeles se enfrentarán por tercera vez a su rival de división, los Seattle Seahawks , quienes harán todo lo posible por volver a jugar en un Super Tazón.

Para la final de la Conferencia Americana (AFC), entre Broncos vs Patriotas, Denver llegan sin su hombre de confianza Bo Nix, quien se fracturó el tobillo derecho en tiempo extra haciendo una jugada que les dio la victoria sobre los Buffalo Bilss, dejando a Nueva Inglaterra como el favorito para los apostadores.

Dónde y cuándo ver el Broncos vs Patriotas

Estos equipos se enfrentarán en el estadio Empower Field, en Denver Colorado, de acuerdo con información de la NFL la final de la AFC será:

Horario: 2:00 de la tarde hora local y 3:00 de la tarde hora Ciudad de México

Fecha: domingo 25 de enero de 2026

Broncos vs Patriots lo puedes ver por televisión abierta a través del Canal 5 de Televisa, ESPN y vía streaming por Disney +

¿Cuándo juegan Rams vs Seahawks? ¿Dónde verlo?

Los Rams vs Seahwaks buscarán su boleto para el Super Bowl 2026 en el Lumen Fiedm, ubicado en Seattle.

Horario: 5:30 de la tarde hora local y 7:30 hora CDMX

Fecha: domingo 25 de enero 2026

¿Dónde ver en México Rams vs Seahawks?: en televisión de paga por Fox Sports y televisión abierta por Televisa, Canal 5

Cabe recordar que los Rams ganaron por 21-19 el primer encuentro de la temporada en noviembre, liderados por una defensa que interceptó cuatro veces a Sam Darnold, el quarterback de los Seahawks.

Seattle superó a Los Ángeles en el segundo duelo en diciembre, viniendo de atrás en el último cuarto para convertirse en el primer equipo de la NFL en ganar con una conversión de dos puntos en tiempo extra.

Los Rams acumularon 581 yardas contra Seattle en diciembre, en un partido que los Seahawks finalmente ganaron 38-37 en tiempo extra.