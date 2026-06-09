Somalia reaccionó con indignación este martes después de que al árbitro, Oman Artan, designado mejor referí africano el año pasado, le fuera denegada la entrada en Estados Unidos, antes de que la FIFA anunciara en consecuencia que no dirigirá encuentros durante el Mundial 2026.

El país del cuerno de África es uno de los numerosos estados cuyos ciudadanos se ven afectados por una prohibición de viaje a Estados Unidos impuesta por la administración de Donald Trump.

A finales de noviembre, el presidente estadounidense lo calificó de "país podrido" y manifestó su intención de poner fin al estatuto especial que protege a los ciudadanos somalíes de expulsión.

El martes, el Ministerio de Juventud y Deportes de Somalia defendió "la integridad" de Omar Artan, y le aseguró su "apoyo inquebrantable".

Pese a las "intensas gestiones diplomáticas y a las negociaciones con las autoridades competentes del gobierno de Estados Unidos y FIFA, con el objetivo de llegar a una resolución inmediata", "lamentablemente no fue posible lograr un resultado positivo", lamentó la institución en un comunicado.

Estados Unidos denegó la entrada al árbitro el sábado. La policía de frontera estadounidense (CBP) explicó a la AFP que "fue considerado inadmisible debido a problemas relacionados con la verificación de sus antecedentes y se le denegó la entrada al territorio".

Titular del estatus de la FIFA desde 2018, Artan arbitra en la liga somalí y fue nombrado mejor árbitro del año por la Confederación Africana de Fútbol en 2025.

A sus 34 años, el referí debía ser el primer somalí en dirigir en una Copa del Mundo, tras formar parte de los 52 árbitros seleccionados para llevar el silbato en el Mundial 2026, organizado por Estados Unidos, Canadá y México.

Pero la FIFA indicó el lunes a la AFP que el árbitro no podría ni entrenar ni oficiar durante el Mundial una vez su entrada fue rechazada por Estados Unidos.

"Es el gobierno del país anfitrión quien determina en última instancia quién recibe un visado y quién es admitido en su territorio", justificó la institución en un comunicado.

- "África y el mundo te apoyan" -

Las razones por las cuales le fue denegada la entrada en Estados Unidos no se conocen.

"A pesar de las circunstancias, estoy de buen ánimo y concentrado en los próximos desafíos de mi carrera como árbitro", dijo el árbitro somalí en un comunicado enviado a la AFP.

"Quisiera agradecer a la FIFA y a la CAF por todo su apoyo y prometo mantener mi nivel de arbitraje mientras me concentro en el futuro".

Su rechazo ha provocado indignación general en Somalia, un país pobre e inestable, donde la semana pasada se libraron intensos combates entre fuerzas gubernamentales y la oposición, empeorando la crisis política que sufre desde hace una década.

El país lleva 20 años luchando con la insurrección de los islamistas shebab, ligados a Al Qaeda, que controlan amplios sectores del territorio.

"(Omar Artan) No solo representa a Somalia, sino las aspiraciones de millones de africanos que creen que la excelencia puede ser reconocida internacionalmente", expresó en la red social X el exprimer ministro y opositor Hassan Ali Khaire.

"Omar, África y el mundo te apoyan", añadió.

Es "particularmente preocupante que un profesional de su calibre pueda haber perdido esta oportunidad histórica no por su conducta, su calificación o logros, sino por circunstancias vinculadas a su país de origen", valoró también en X el diputado de la oposición Abdirahman Abdishakur, en referencia a los ataques verbales de Trump hacia el país.

También hay crítica hacia la FIFA, a quien el exministro Abdirashid Hashi reprochó no haber "apoyado a su árbitro" y en su lugar haberlo "sacrificado sin buscar alternativas".