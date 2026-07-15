Argentina se enfrenta el miércoles a Inglaterra en la segunda semifinal de esta Copa del Mundo, un duelo entre el astro Lionel Messi y Jude Bellingham.

La Albiceleste es campeona vigente y busca ser la primera selección que revalide su título desde que Brasil lo logró en 1958 y 1962. Inglaterra no se corona ni avanza a una final desde que fue anfitriona en 1966.

El equipo ganador chocará con España, que ya espera en la final luego de imponerse con autoridad y solidez defensiva por 2-0 contra Francia el martes.

Aquí lo último antes, durante y después de la segunda semifinal:

¿Avanzará Messi en la lucha por el Botín de Oro?

Messi tiene la posibilidad de despegarse de Kylian Mbappé en la puja por el Botín de Oro.

De cara al duelo, el capitán de Argentina y Mbappé están empatados con ocho goles en el torneo. Messi también es el máximo goleador histórico en los mundiales con 21 tantos.

Frenarlo es el mayor desafío para Inglaterra en Atlanta.

A los 39 años, Messi estaría disputando su último Mundial. Y en este tango final, podría superar a su compatriota Diego Maradona al ganar el trofeo por segunda vez tras la consagración en Qatar en 2022. Maradona condujo a su país al título en 1986 y fue subcampeón cuatro años después.

Messi enfrenta por 1ra vez a Inglaterra

Messi y Bellingham, separados por una diferencia de edad de 16 años, han sido los baluartes de sus selecciones para instalarse dentro de los cuatro mejores del torneo. Y las miradas durante el partido del miércoles en Atlanta se enfocarán en el capitán argentino de 39 años y el mediapunta inglés de 23.

Más allá del duelo individual, el técnico argentino Lionel Scaloni espera que sus dirigidos se reencuentren con un desempeño futbolístico que les permita solventar mejor el encuentro, tras los episodios angustiosos vividos en la fase de eliminación directa.

Messi saltará a la cancha para jugar contra Inglaterra por primera ocasión en su ilustre carrera. —Eric Núñez—.