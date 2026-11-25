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Los cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2026 ya tienen fechas y horarios definidos. Ocho equipos se enfrentarán por el campeonato de futbol más importante de México, pero solo uno se alzará con el trofeo.
La fiesta grande del futbol mexicano arranca este miércoles 25 de noviembre con los partidos de ida entre Atlas y Toluca, así como América y Monterrey.
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Mientras que el jueves 26 de noviembre se enfrentarán Cruz Azul y León, además de Chivas y Pachuca, en los otros dos partidos de ida.
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Aquí te compartimos, en orden cronológico, las fechas, sedes, horarios y canales de transmisión para que no te pierdas ninguno de los encuentros de los cuartos de final del Apertura 2026.
Miércoles 25 de noviembre: partidos de ida
Atlas vs. Toluca
- Hora: 19:00 horas
- Sede: Estadio Nemesio Diez
- Dónde ver: Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium.
América vs. Monterrey
- Hora: 21:10 horas
- Sede: Estadio BBVA
- Dónde ver: Canal 5, TUDN y ViX Premium.
Jueves 26 de noviembre: partidos de ida
Cruz Azul vs. León
- Hora: 21:10 horas
- Sede: Estadio León
- Dónde ver: FOX One y FOX+.
Chivas vs. Pachuca
- Hora: 19:00 horas
- Sede: Estadio Hidalgo
- Dónde ver: FOX One y FOX+.
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Sábado 28 de noviembre: partidos de vuelta
Atlas vs. Toluca
- Hora: 19:00 horas
- Sede: Estadio Jalisco
- Dónde ver: Canal 5, Azteca 7, FOX One y FOX+.
América vs. Monterrey
- Hora: 21:10 horas
- Sede: Estadio Banorte
- Dónde ver: TUDN, ViX y Canal 5.
Domingo 29 de noviembre: partidos de vuelta
Cruz Azul vs. León
- Hora: 21:00 horas
- Sede: Estadio Banorte
- Dónde ver: TUDN, ViX y Canal 5.
Chivas vs. Pachuca
- Hora: 19:07 horas
- Sede: Estadio Akron
- Dónde ver: Prime Video.
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