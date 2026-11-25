Los cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2026 ya tienen fechas y horarios definidos. Ocho equipos se enfrentarán por el campeonato de futbol más importante de México, pero solo uno se alzará con el trofeo.

La fiesta grande del futbol mexicano arranca este miércoles 25 de noviembre con los partidos de ida entre Atlas y Toluca, así como América y Monterrey.

Mientras que el jueves 26 de noviembre se enfrentarán Cruz Azul y León, además de Chivas y Pachuca, en los otros dos partidos de ida.

Aquí te compartimos, en orden cronológico, las fechas, sedes, horarios y canales de transmisión para que no te pierdas ninguno de los encuentros de los cuartos de final del Apertura 2026.

Miércoles 25 de noviembre: partidos de ida

Atlas vs. Toluca

Hora: 19:00 horas

19:00 horas Sede: Estadio Nemesio Diez

Estadio Nemesio Diez Dónde ver: Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium.

América vs. Monterrey

Hora: 21:10 horas

21:10 horas Sede: Estadio BBVA

Estadio BBVA Dónde ver: Canal 5, TUDN y ViX Premium.

Jueves 26 de noviembre: partidos de ida

Cruz Azul vs. León

Hora: 21:10 horas

21:10 horas Sede: Estadio León

Estadio León Dónde ver: FOX One y FOX+.

Chivas vs. Pachuca

Hora: 19:00 horas

19:00 horas Sede: Estadio Hidalgo

Estadio Hidalgo Dónde ver: FOX One y FOX+.

Sábado 28 de noviembre: partidos de vuelta

Atlas vs. Toluca

Hora: 19:00 horas

19:00 horas Sede: Estadio Jalisco

Estadio Jalisco Dónde ver: Canal 5, Azteca 7, FOX One y FOX+.

América vs. Monterrey

Hora: 21:10 horas

21:10 horas Sede: Estadio Banorte

Estadio Banorte Dónde ver: TUDN, ViX y Canal 5.

Domingo 29 de noviembre: partidos de vuelta

Cruz Azul vs. León

Hora: 21:00 horas

21:00 horas Sede: Estadio Banorte

Estadio Banorte Dónde ver: TUDN, ViX y Canal 5.

Chivas vs. Pachuca