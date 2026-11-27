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Este fin de semana se disputarán los partidos de vuelta de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.
De los ocho equipos que se enfrentan en esta fase, sólo cuatro conseguirán su pase a las semifinales, que se disputarán los días 2 y 3 de diciembre, con los partidos de ida, y el 5 y 6 de diciembre, con los partidos de vuelta.
Aquí te contamos cuáles fueron los resultados de los partidos de ida de cuartos de final, así como las fechas, los horarios y dónde ver los encuentros de vuelta.
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Resultados de los partidos de ida
- Toluca 2-0 Atlas
- Monterrey 0-0 América
- Pachuca 2-1 Chivas
- León 0-4 Cruz Azul
Partidos de vuelta de la Liga MX Apertura 2026
Sábado 28 de noviembre
Atlas vs. Toluca
- Hora: 19:00 horas
- Sede: Estadio Jalisco
- Dónde ver: Canal 5, TUDN, ViX Premium y Layvtime.
América vs. Monterrey
- Hora: 21:10 horas
- Sede: Estadio Banorte
- Dónde ver: TUDN, ViX y Canal 5.
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Domingo 29 de noviembre
Cruz Azul vs. León
- Hora: 21:00 horas
- Sede: Estadio Banorte
- Dónde ver: TUDN, ViX y Canal 5.
Chivas vs. Pachuca
- Hora: 19:07 horas
- Sede: Estadio Akron
- Dónde ver: Prime Video.
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