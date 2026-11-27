Este fin de semana se disputarán los partidos de vuelta de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

De los ocho equipos que se enfrentan en esta fase, sólo cuatro conseguirán su pase a las semifinales, que se disputarán los días 2 y 3 de diciembre, con los partidos de ida, y el 5 y 6 de diciembre, con los partidos de vuelta.

Aquí te contamos cuáles fueron los resultados de los partidos de ida de cuartos de final, así como las fechas, los horarios y dónde ver los encuentros de vuelta.

Resultados de los partidos de ida

Toluca 2-0 Atlas

Monterrey 0-0 América

Pachuca 2-1 Chivas

León 0-4 Cruz Azul

Partidos de vuelta de la Liga MX Apertura 2026

Sábado 28 de noviembre

Atlas vs. Toluca

Hora: 19:00 horas

Sede: Estadio Jalisco

Dónde ver: Canal 5, TUDN, ViX Premium y Layvtime.

América vs. Monterrey

Hora: 21:10 horas

Sede: Estadio Banorte

Dónde ver: TUDN, ViX y Canal 5.

Domingo 29 de noviembre

Cruz Azul vs. León

Hora: 21:00 horas

Sede: Estadio Banorte

Dónde ver: TUDN, ViX y Canal 5.

Chivas vs. Pachuca