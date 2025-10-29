Luego de que este martes se reportara que el ex portero de los Rayados de Monterrey, Jonathan Orozco, había sido detenido por autoridades de Torreón, Coahuila, el propio guardameta hoy confirmó haber estado un "ratito" con la "gente de la fiscalía" del estado.

Hace dos años, Orozco sufrió un accidente vehicular en la entidad donde resultó una persona afectada, quien, según medios locales, presuntamente no había recibido la compensación correspondiente.

¿Por qué fue detenido el exportero de los Rayados de Monterrey?

De acuerdo con medios deportivos, Jonathan Orozco habría sido detenido ayer durante las actividades religiosas de San Judas Tadeo, santo patrón de las causas perdidas y desesperadas e ingresado al Centro de Readaptación Social de Torreón donde tuvo que pasar la noche.

Trascendió que al momento del accidente el deportista no contaba con seguro vehicular por lo que la parte afectada tuvo que presentar una demanda para la reparación del daño.

Al ser detenido se señaló que para que el ex portero de Rayados pudiera ser liberado supuestamente tenía que pagar a la parte afectada una suma cercana a los 300 mil pesos o llegar a un acuerdo reparatorio.

Finalmente, fue hasta hace unas horas que el ex seleccionado nacional se reportó con su afición en redes sociales a través de un video explicando lo sucedido.

"Estamos bien, gracias a Dios. Fue un tema de un choque que fue hace dos años. No se llegó a un acuerdo por parte de la aseguradora con el afectado y pues recae en la persona con la que tuve el accidente. No dejó de ser un accidente y se pudo solucionar", comentó en el video tomado desde el interior de un auto.

"Estuve ahí con la gente de la fiscalía, gracias por sus atenciones. Fue algo que se llevó un ratito, se llevaron varias horas, pero estamos bien", comentó.

El ex portero del Monterrey agradeció el apoyo de su familia y de sus seguidores que estuvieron al pendiente del caso.