Los festejos de Terence "Bud" Crawford, boxeador que derrotó el pasado 13 de septiembre a Saúl "Canelo" Álvarez, terminaron en un susto luego de que el pugilista fue bajado de un auto a punta de pistola en Omaha, Nebraska.

¿Qué le pasó a Terence Crawford en Omaha?

El Departamento de Policía local en un comunicado informó que los hechos se registraron cerca de la 1:30 del pasado sábado luego de que unos oficiales detectaran a un "vehículo conduciendo imprudentemente cerca de North 12th y Capitol Avenue".

Durante la revisión del auto en cuestión en el que viajaban cuatro personas, el agente a cargo se percató que dentro del auto había un arma.

"Por seguridad, se ordenó a los cuatro ocupantes salir del vehículo a punta de pistola", dijeron las autoridades.

Más tarde se identificó que entre los pasajeros estaba Terence Crawford y un guardaespaldas a quien se le encontró que portaba un arma.

" La policía ha confirmado que todos los ocupantes están legalmente permitidos portar armas de fuego ", revelaron.

Asimismo, sobre la forma de manejar del boxeador dieron a conocer que se emitió una cita por "conducción temeraria".

Terence Crawford Held At Gun Point By Omaha Police Department On His Birthday‼️



Crawford was seen being placed in handcuffs for no reason but has since been released without charges…Wow‼️#Boxing pic.twitter.com/sik6AoxFfc — AccordingToBoxing (@AccordToBoxing) September 28, 2025

Pese al comunicado emitido por la policía local e incluso por el alcalde de Omaha, John W. Ewing, quien lamentó lo ocurrido, no frenó la indignación que surgió en redes sociales por el "exceso del uso de la fuerza de la policía" en la detención de Terence Crawford.

¿Cómo detuvieron a Terence Crawford?

El momento viral fue captado por uno de los pasajeros en el que se muestra que "Bud" está al volante con las manos al aire mientras un oficial le apunta a la cabeza y le ordena que se baje del vehículo.

Se escucha a Crawford estar informándole al policía que movimiento va a realizar en respuesta a la orden dada.

Puedes leer : El día que Terence Crawford defendió a su pareja tras cruel comentario de un boxeador británico. ¿Qué le dijo?

El boxeador lentamente abre la puerta, se gira y al incorporarse dice: "No es necesaria la pistola".

Al respecto, el alcalde Ewing dijo haber contactado al boxeador y entender la seriedad de lo ocurrido.

Sin embargo, debido a que esto sucedió luego de que el viernes el Omaha se celebrara la victoria de Crawford sobre el "Canelo" y el cumpleaños del campeón, Ewing dijo: "Omaha necesita recordar este día tan importante como uno bueno mientras buscamos respuestas sobre cómo terminó".