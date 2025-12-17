El portero ruso Matvéi Safónov y el París Saint-Germain acabaron este miércoles en Doha con la ilusión del Flamengo en la Copa Intercontinental, al ganar 2-1 la final en tanda de penales tras un empate 1-1.

Safónov detuvo cuatro tiros en la definición desde los penales, en la que Vitinha y Nuno Mendes patearon con éxito para los franceses y el uruguayo Nicolás de la Cruz lo hizo por los brasileños.

Khvicha Kvaratskhelia marcó en el tiempo reglamentario el gol del PSG en el minuto 38 y Jorginho niveló en el 62' al convertir un penal.