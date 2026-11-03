Pese a cuatro bajas, el Paris Saint-Germain exhibió la profundidad de su plantilla en la Liga de Campeones.

Y los reinantes campeones de Europa sobrellevaron la situación sin problemas al llevarse una contundente victoria 6-0.

Con la complicidad de una espantosa defensa, el PSG se puso arriba 4-0 al cabo de 17 minutos de un duelo desigual en El Madrigal.

Los goles que hundieron al Submarino Amarillo —el apodo del Villarreal— llegaron en una ráfaga de ocho minutos.

El primero fue a los nueve, cuando Joao Neves empujó a la red un balón suelto después de fallar el remate inicial tras el saque de esquina al área.

Désiré Doué añadió el segundo a los 12, Senny Mayulu marcó un minuto después y Fabián Ruiz facturó a los 17. Los tres tantos se gestaron tras errores del Villarreal, ya fuera al intentar salir jugando desde atrás o al perder el balón en su propio campo.

Los visitantes aumentaron la diferencia en el complemento. Ruiz gritó su segundo gol de la noche a los 50 y David Boly puso cifras definitivas a los 78.

El PSG, que comenzó la cuarta jornada de la fase de liga como líder de la clasificación, no contó con Ousmane Dembélé, Marquinhos y Nuno Mendes por lesiones musculares. Tampoco cuenta con el extremo Khvicha Kvaratskhelia, quien estará actividad por largo tiempo tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior.

Eso no impedió que el PSG se encaminara a su décima victoria consecutiva en todas las competiciones.

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