El Desfile de las Rosas es una tradición anual que se celebra en Pasadena, California, cada 1° de enero. Este evento, conocido oficialmente como el Torneo de las Rosas, se realizó por primera vez el 1 de enero de 1890, por lo que este 2026 se cumplen 137 años de que se realiza.

El desfile reúne a residentes y visitantes a lo largo de Colorado Boulevard. El evento forma parte del Torneo de las Rosas y desfilan grandes carrozas cubiertas de flores, animadas bandas de música y unidades ecuestres.

¿Cuándo es el Desfile de las Rosas 2026?

El Desfile de las Rosas 2026 se realizará este jueves 1° de enero, dando inicio a las 8:00 a.m.

El tema para el Torneo de las Rosas 2026 es “The Magic in Teamwork”. Este lema celebra el poder del trabajo en equipo y la colaboración en grandes metas, así como en los pequeños actos que unen comunidades, especialmente tras desafíos recientes como los incendios.

Ruta del Desfile de las Rosas 2026 en Pasadena, California

La ruta del Rose Parade es de 5 millas y media en Colorado Boulevard. Según Tournament of Roses, comienza en la esquina de Green Street y Orange Grove Boulevard en Pasadena. Después viaja hacia el norte por Orange Grove Boulevard y luego gira hacia el este en Colorado Boulevard. Cerca del final, gira hacia el norte en Sierra Madre Boulevard y concluye en Villa Street.

El Desfile de las Rosas recorre 9 kilómetros por Colorado Blvd. y presenta cuatro tipos de entradas: carrozas decoradas con flores ingresadas por una corporación participante, una organización sin fines de lucro o un municipio, unidades ecuestres, bandas y entradas al torneo. Los participantes del Rose Parade tienen una larga historia con el Torneo de las Rosas y mantienen vivas las tradiciones.

Cada año, los jueces premian a tres carros alegóricos: al mejor diseñado, al que tiene mejor presentación floral y mayor valor de entretenimiento.

¿Dónde ver el Desfile de las Rosas 2026?

Televisión.

En inglés: NBC, ABC, CNN, Fox, Great American Family, KTLA.

En español: Telemundo y Univision.

Streaming

Plataformas disponibles: Peacock, Fubo Sports Network, DirecTV Stream, Amazon Prime Video, Christmas Plus, Dooya, FanDuel Sports Network, GFam+, Pluto TV.

También se transmitirá vía el canal de YouTube de Tournament of Roses.

Rose Bowl Game 2026

El Rose Bowl es un juego de fútbol americano universitario programado para jugarse el 1° de enero de 2026 a las 13:00 horas en el Rose Bowl Stadium en Pasadena, California. El 112º Rose Bowl anual será entre Indiana Hoosiers vs. Alabama Crimson Tide. Se transmitirá por ESPN.

Origen del Desfile de las Rosas de Pasadena

El primer Desfile de las Rosas fue organizado en 1890 por los miembros del Club Valley Hunt. Ellos querían demostrar que California es cálida y primaveral incluso en invierno, a diferencia de otras entidades de Estados Unidos.

Por lo que decidieron agregar un desfile antes de su competencia del Torneo de las Rosas, un partido de futbol americano donde compiten equipos de la División NCAA en el Estadio Rose Bowl de Pasadena.

El objetivo del desfile era que los participantes decoraran sus carruajes con flores coloridas para demostrar que florecen cuando otros estados sufren por el frío.

“En Nueva York, las personas están enterradas en la nieve. Aquí nuestras flores están floreciendo y nuestras naranjas están a punto de salir. Hagamos un festival para contarle al mundo sobre nuestro paraíso”, dijo Charles F. Holder, según recoge Tournament of Roses.

La tradición se ha mantenido cada inicio de año en el bulevard Colorado. Ahora se incluyen bandas de música, animadores, y organizaciones sin fines de lucro, pero se preservan los trajes típicos, los caballos, y los carros adornados con flores.