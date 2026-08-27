Si alguna vez en un trámite te han pedido tu acta de nacimiento, probablemente has notado que existen documentos de diferentes colores y formatos. Algunas personas conservan un acta de nacimiento verde, otras tienen una roja. Esta diferencia ha provocado una pregunta recurrente entre quienes necesitan realizar trámites: ¿cuál acta de nacimiento es válida en 2026? Aquí te contamos los detalles y te decimos cómo descargarla, paso a paso.

El acta de nacimiento es quizás el documento más importante de un mexicano y la razón es porque otorga la identidad jurídica y el reconocimiento legal de una persona ante el Estado.

Por tal motivo, es importante contar con dicho documento actualizado y certificado, aunque hoy en día existen varias versiones, formatos y colores que hacen a las personas dudar sobre cuál es el aceptado en todos los trámites.

¿El acta de nacimiento verde o roja es válida?

Sí, un acta de nacimiento de color verde, rojo o blanca son válidas. Desde 2016, las autoridades impulsaron un formato homologado para que las actas tuvieran características y elementos de seguridad similares en todo México.

Por ello, si tienes un acta verde o roja que fue expedida legalmente por el Registro Civil, no significa automáticamente que tengas que reemplazarla sólo por su color.

Significado de los colores del acta de nacimiento

Acta de nacimiento roja: es del formato anterior, vigente desde el año 2000

Acta de nacimiento verde: es el formato vigente

Acta de nacimiento blanca: se trata de la copia certificada descargada desde los portales oficiales.

¿Cómo descargar el acta de nacimiento en línea en 2026?

Si necesitas una copia certificada y quieres evitar acudir al Registro Civil, puedes realizar el trámite por internet:

Ingresa a la plataforma del Gobierno de México para solicitar tu acta de nacimiento. Busca tu acta utilizando tu CURP o proporcionando los datos personales solicitados. Verifica tu información antes de pagar; revisa cuidadosamente que aparezcan correctamente tu nombre, fecha de nacimiento, entidad de registro y demás datos. Realiza el pago; el precio de la copia certificada depende de la entidad federativa Descarga el documento.

¿Qué necesito para descargar mi acta de nacimiento?

Entre los datos que pueden solicitarse están:

CURP

Nombre completo

Fecha de nacimiento

Entidad donde se realizó el registro

Pago.

¿Cuánto cuesta el acta de nacimiento en línea?

El precio depende del estado donde fue registrado el nacimiento. Esto es importante porque el costo de una copia certificada del acta de nacimiento no es el mismo en todas las entidades federativas.

¿El acta de nacimiento tiene fecha de vencimiento?

El acta de nacimiento no tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, algunas instituciones pueden solicitar una copia certificada reciente, aunque esto no significa que el acta anterior haya dejado de ser válida.

¿Qué acta de nacimiento debo presentar para un trámite oficial?

Si una dependencia te pide una copia certificada del acta de nacimiento, la opción más práctica actualmente es descargarla desde la plataforma oficial. La copia certificada en línea puede imprimirse en hoja blanca tamaño carta y debe ser aceptada y validada por instituciones públicas o privadas, de acuerdo con la información oficial del Gobierno de México.