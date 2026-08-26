Si tu principal medio de comunicación es WhatsApp, debes saber que la aplicación implementó nuevos métodos de seguridad para proteger tu cuenta.

La compañía compartió un comunicado donde explicó las funciones que implementó, incluyendo las llaves de acceso. Acá te contamos de qué se trata esta función, para qué sirve y cómo puedes activarla en tu dispositivo.

¿Qué son las llaves de acceso de WhatsApp y para qué sirven?

Las llaves de acceso son una forma de autenticación multifactor que utiliza datos biométricos, como huellas dactilares y reconocimiento facial, o el PIN de un dispositivo para verificar la identidad del propietario de una cuenta, de acuerdo con Microsoft.

En WhatsApp, las llaves de acceso te permitirán volver a iniciar sesión con tu huella dactilar, Face ID o código de bloqueo de pantalla. De esta manera, podrás hacerlo de forma más rápida y segura.

Además, podrás agregar más de una llave de acceso a tu cuenta si usas dispositivos con Android y iOS, de acuerdo con WhatsApp.

¿Cómo activar las llaves de acceso en WhatsApp?

Para activar las llaves de acceso en WhatsApp, tienes que:

Abre la aplicación. Dirígete a Ajustes y luego a Cuenta. Elige la opción Llaves de acceso. Selecciona Añadir una llave de acceso, que puede ser tu huella dactilar, Face ID o código de desbloqueo de pantalla.

Después, podrás iniciar sesión directamente con la llave de acceso.

¿Qué otras funciones de seguridad implementó WhatsApp?

Verificación en dos pasos

Si bien la aplicación ya tenía previamente implementada esta función, ahora será una contraseña completa.

Antes se usaba un PIN de seis dígitos y, con la nueva actualización, será más larga, alfanumérica e incluso podrá incluir caracteres especiales para que sea más difícil de adivinar, señala WhatsApp.

Más información sobre llamadas de números desconocidos

Otra función que implementó la aplicación permite que, cuando alguien te llame desde un número que no tienes guardado en tu agenda, puedas ver más información sobre ese contacto, como el país de origen o si tienes algún grupo en común.

Así podrás decidir si es seguro contestar o no.